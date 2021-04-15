Yeni Fiat Ducato Dikkat Çeken Özellikleri ve Fiyat Listesi

Fiat’ın kamyonet ailesinin popüler üyesi olan Ducato’nun 2021 modeli, yenilenen ve güçlendirilen bir ön kasayla karşımıza çıkıyor. İç mekanda da bir kamyonete göre beklenenden fazlasını veren Fiat Ducato’nun kasalı modelinde başlangıç fiyatı 220.900 TL iken kasasız modelinde ise 215.900 TL.

İtalyan otomobil üreticisi Fiat’ın özellikle ülkemizde yoğun bir şekilde tercih edilen kamyonet modeli Ducato, 2021 yılı için yeniden gözden geçirildi ve bazı değişikliklerle sahneye yeniden çıktı. Kamyonet sınıfının ülkemizdeki gözde isimlerinden olan Fiat Ducato, 2021’de daha yenilikçi ve estetik bir profil çiziyor.

Keskin hatlara sahip ön farlarıyla bir kamyonete göre oldukça nispeten agresif görünen Fiat Ducato, toplamda 4 ana parçadan oluşan bir ön kısma sahip. Gelin ülkemizde kullanıcılara tek bir motor tipiyle sunulan Fiat Ducato’nun teknik detaylarına ve fiyat listesine birlikte göz atalım.

Tasarım:

Dış tasarım: Fiat'ın ürettiği bir ticari araç olduğunu belli eden çizgiler

Bir kamyonete göre başarılı bir dış tasarıma sahip olan Fiat Ducato, toplamda 4 ana parçadan oluşan bir ön kısma sahip. Bu ön kısmı tamamen LED farlarla süsleyen Fiat, Ducato’da yenilenen marka logosunu kullanmayı henüz tercih etmedi. Yenilenen Fiat logosunu Ducato’nun makyajlanmış versiyonunda görmemiz muhtemel.

2021 Ducato’nun ön kısmında parça sayısını minimum seviyede tutmaya özen gösteren Fiat, bu hareketle birlikte Ducato’nun sağlamlığını ve güvenilirliğini artırmış. Toplamda 3 farklı aks mesafe seçeneği ve 4 farklı şasi uzunluğu arasından kullanıcılara seçim hakkı sunan Fiat Ducato, bu sayede her sektör için istenileni verebiliyor.

İç tasarım: Otomobil kadar konforlu ve erişimi kolay paneller

Fiat Ducato, bir kamyonet olmasına rağmen iç mekanda kullanıcıya beklenenden fazlasını veriyor. Ön yolcu koltuğunun önüne denk gelen konsolda geniş bir soğutma haznesi, yeni teknolojiye sahip bir bilgi-eğlence ekranı ve çalışanların işini kolaylaştıracak bir doküman taşıyıcısı bulunan Fiat Ducato, 1415 kilograma kadar yük taşıyabiliyor. Ducato’nun koltuk seçeneği olarak ise yalnızca tek bir seçenek sunduğunu belirtmekte fayda var.

Güvenlik:

Çarpışma önleyici:

Fiat Ducato, sürüş sırasında ön kısmı aktif olarak izler ve herhangi bir yaya ve araç ile arasındaki mesafe kullanıcının müdahale edemeyeceği kadar azalırsa otonom bir frenleme sistemiyle kendini durdurur. Böylece kullanıcının frenleme kısmında bir yol arkadaşı olmuş oluyor.

Kör nokta uyarı sistemi:

Bu sistem sayesinde Ducato’nun sağ ve sol arka kısmı daha da güvende kalıyor. Arka tamponun içinde konumlandırılmış sensörler sayesinde dikiz aynalarının kör noktasında kalan araçları tespit edebilen Fiat Ducato, olası bir durumda kullanıcıyı sesli ve görsel olarak uyarıyor.

Yokuş kontrol:

Oldukça başarılı bir yük taşıma aracı olan Fiat Ducato, kullanıcıyı ve yükü güvende tutmak için yokuş kontrol sistemini kullanıyor. Yokuş aşağı sürüşlerde gaz ve fren pedallarının kontrolünün yarısını kullanıcıdan alan Ducato, daha güvenli bir iniş sağlamış oluyor.

Yağmur ve karanlık sensörü:

Fiat Ducato, yağmur sensörü sayesinde yağmur yağdığında sileceklerini otomatik olarak aktif ediyor ve karanlık sensörü ile de kullanıcının görüş alanı daraldığında otomatik olarak farları aktif hale getiriyor.

Konfor:

Doküman taşıyıcı:

Günlük iş rutininde kullanıcıların el altında tutması gereken dokümanları sabit bir şekilde göz hizasına tutmasına yardımcı olan bu taşıyıcı, dokümanlara ek olarak 10 inç ve altındaki tüm cihazları sabit tutabiliyor.

Soğutma dolabı:

Ön yolcu koltuğunun önüne denk gelen kısımda yer alan bir soğutma bölmesine sahip olan Fiat Ducato, uzun yolculuklarda kullanıcıların içeceklerine her an rahat ve soğuk bir şekilde ulaşabilmesini sağlıyor. Bu bölmenin opsiyonel olarak sunulduğunu belirtmekte fayda var.

Bluetooth radyo:

Yeni nesil kamyonetlerde görmeye alışacağımız bir özellik olan geliştirilmiş radyo ile Ducato, kullanıcıların akıllı telefonlarını bluetooth, USB ve AUX ile araca bağlanabilmesini sağlıyor.

Fiat Ducato donanım paketleri:

Ducato 2800S

Ducato 3250M

Ducato 2800DC

Ducato 3850L

Ducato 4200XL

Fiat Ducato, toplamda 5 farklı donanımla kullanıcıların karşısına çıkıyor. Bu donanımlar arasında aks mesafesi ve şasi uzunluğunun değiştiğini ve Fiat’ın sunduğu tüm opsiyonların her donanım için satın alınabileceğini belirtmekte fayda var. Fiat Ducato’nun en fazla yolcu taşıma kapasitesine sahip olan modeli ise 2800DC, 7 kişiye kadar yolcu taşıyabiliyor.

Fiat Ducato performansı, motorları ve yakıt tüketimi:

Fiat Ducato, yalnızca tek bir motorla kullanıcıların karşısına çıkıyor. 140 HP güç üreten Multijet motora sahip olan Fiat Ducato, emisyon seviyesinde ise Euro 6D aralığında yer alıyor. Fiat Ducato, tüm donanım türlerinde dizel ve düz vites seçeneklerini sunuyor. Gelin 140 HP güç üreten bu motorun yakıt tüketim verilerine birlikte göz atalım.

2,3L Multijet E6D (140 HP):

2800S: Ortalama (lt/100 km): 6,5 Şehir içi (lt/100 km): 6,8 Şehir dışı (lt/100 km): 6,2

3250M/3850L/4200XL/2800DC: Ortalama (lt/100 km): 7,0 Şehir içi (lt/100 km): 7,3 Şehir dışı (lt/100 km): 6,7



Fiat Ducato 2021 fiyatları: