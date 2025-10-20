Müjdeler Olsun: Fiat Egea Üretimi Uzatıldı!

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden bir açıklama yayımlayan TOFAŞ, Fiat Egea üretimini uzattığını duyurdu. Türkiye'nin en çok satan otomobili için son üretim tarihi, 30 Haziran 2026 oldu.

Geçtiğimiz hafta sizlerle paylaştığımız bir haberimizde TOFAŞ CEO'su Cengiz Elordu'nun Fiat Egea ile ilgili yaptığı açıklamalardan bahsetmiştik. Yapılan açıklamaya göre TOFAŞ Yönetim Kurulu'ndan bir karar çıkmaz ise Türkiye'nin açık ara farkla en çok satan otomobili olan Egea, bu yıl sonu itibarıyla tarihin tozlu raflarına karışacak, üretimine son verilecekti.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. TOFAŞ, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden bir açıklama yaptı. Yapılan bu açıklamada Fiat Egea üretiminin 6 ay daha uzatılmasına karar verildiği belirtildi. Alınan karar doğrultusunda Fiat Egea üretimi, 30 Haziran 2026 tarihine kadar devam edecek.

TOFAŞ'ın KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

Şirketimiz ile Stellantis Europe S.P.A. arasında

i) Tipo/Egea modelinin üretim süresinin uzatılmasına ve ii) K0 modelinin Kuzey Amerika pazarına ihracına ilişkin sözleşmeler imzalanmıştır.

Tipo/Egea Modeli Üretim Süresi Uzatımı Amacıyla Sözleşmelerde Değişiklik Yapılması

i) Bursa'da yer alan fabrikamızda üretilen Tipo/Egea modelinin Şirketimiz tarafından üretiminin 30 Haziran 2026'ya kadar uzatılması amacıyla Üretim Sözleşmesinin tadili için Stellantis Europe S.P.A. ile mutabakata varılmıştır.

K0 Üretim Sözleşmesinde Değişiklik Yapılması

i)4 Kasım 2024 tarihli özel durum açıklamamızda kamuya duyurulduğu üzere 2024-2032 yılları arasında Şirketimiz tarafından üretilecek K0 araç modelinin, Kuzey Amerika bölgesine de ihraç edilmesi konusunda Stellantis Europe S.P.A. ile mutabakata varılmıştır. Bu kapsamda üretim ömrü boyunca yaklaşık 1 milyon olarak hedeflenen toplam üretim adedinin 230 bin adetlik kısmının Kuzey Amerika bölgesine ihraç edilmesi öngörülmektedir. Şirketimiz tarafından Kuzey Amerika pazarına uygun üretim yapılabilmesi için yönetim kurulumuz tarafından K0 modeline ilişkin toplam yatırım tutarının 386 milyon Euro olarak revize edilmesine karar verilmiştir.

TOFAŞ CEO'su Cengiz Elordu'nun geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamaya aşağıdan göz atabilirsiniz:

