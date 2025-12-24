Tümü Webekno
Fiat Grande Panda'nın Hibrit Versiyonu Türkiye'de Satışa Çıktı: İşte Fiyatı!

Fiat yeni Grande Panda otomobilinin hibrit versiyonunu Türkiye'de satışa sundu. İşte aracın özellikleri ve Türkiye fiyatı.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Türkiye’de en çok satan otomobil markalarından biri konumundaki Fiat, yeni modellerini ülkemize getiriyordu. Şirketin SUV tipindeki Grande Panda modeli de bunlardan biriydi. Aracın elektrikli versiyonununun geçtiğimiz aylarda Türkiye’de resmen satışa sunulduğunu görnüştük. Şimdi ise yeni bir gelişme yaşandı.

Fiat, yeni Grande Panda modelinin hibrit versiyonunu resmen Türkiye’de satışa sundu. Icon ve La Prima donanım paketleri ile satışa sunulan aracın fiyatları dikkat çekiyor. Gelin özelliklerine ve Türkiye fiyatına bakalım.

Fiat Grande Panda hibrit özellikleri

Ekran Resmi 2025-12-24 11.40.43

Şehir içi kullanım için tasarlanan Grande Panda modeli, 1.2 litrelik 3 silindirli motorunu bir elektrikli motorla bir araya getirerek hibrit sistemi oluşturuyor. Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre aracın sistemi, toplamda 110 beygir gücü sunabiliyor. 0’dan 100 km’ye ise 11,2 saniyede ulaşıyor. Maksimum hızı da 160 km/sa. Yakıt tüketiminin ortalama 5 litre civarında olacağı belirtilmiş.

Ekran Resmi 2025-12-24 11.40.56

Araçta kutu benzeri köşeli bir tasarım görüyoruz. Kompakt tasarımıyla şehir içi kullanıma uygun bir model olduğunu gösteriyor. Icon verisyonda 16 inç jant, LED far takımları gibi özellikler görüyoruz. La Prima’da ise 17 inç jant, karartmalı arka camlar, tavan rayları, özel iç döşeme, kablosuz şarj, ön-arka park sensörü var. Aracın toplamda 9 renkle sunulacağını da eklemeden geçmeyelim.

iç

İç mekâna geldiğimizde kullanıcıya modern hissettirecek bir tasarımla karşılaştığımızı söyleyebiliriz. Burada 10 inçlik bir dijital gösterge paneli bulunuyor. Ortada bulunan dokunmatik bilgi eğlence ekranının ise 10,25 inç boyuta sahip olduğu aktarılmış.

Fiat Grande Panda Hibrit Türkiye fiyatı

4

Versiyon Fiyatı
Fiat Grande Panda hibrit Icon 1.599.000 TL
Fiat Grande Panda hibrit La Prima 1.699.000 TL
Fiat

