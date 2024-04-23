Apple, gelecek yılın yaz aylarında düzenlenecek olan Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın küresel yayın haklarını almaya çok yakın.

Küresel çapta futbolun çatı kuruluşu olan FIFA, 2023 yılında Dünya Kulüpler Şampiyonası için yeni bir statü belirlemişti. Kurum şimdi bu turnuvanın yayını için Apple ile milyar dolarlık bir anlaşma yapmak üzere. Üstelik bu anlaşma küresel çapta olacak. Yani Apple TV+ bir anlamda küresel yayıncı hâline gelecek.

Bu ay biter bitmez açıklanması beklenen anlaşmanın değeri, FIFA'nın daha önce belirlemiş olduğu 4 milyar doların epey altında kalmışa benziyor. The New York Times'a göre neredeyse tamamlanmış olan anlaşmada değerin bu kadar düşmesinin ise anlaşılabilir nedenleri var.

Yazın ortasında 32 takımlı kupa

2023 yılında Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın formatı değişmişti. Yeni formatla birlikte katılımcı takım sayısı 32'ye yükselmişti. Öte yandan turnuvanın tarihi de tepki çekmişti. 2025 yılının Haziran ayında ligler bittikten ya da sezon arasına girdikten hemen sonra başlayacak olan turnuva tepki çekmişti. Genelde Dünya Kupası öncesi (2026'da yapılacak) bu tür büyük turnuvalar düzenlenmiyordu.

FIFA ayrıca bu turnuva için sponsor bulmakta da pek istediği sonuçları elde edebilmiş değil. Yaklaşık 150 milyon dolarlık sponsorluk paketi henüz tam olarak toplanabilmiş değil.

Apple'ın FIFA ile yapacağı anlaşma sonrası turnuvanın tek yayıncısının Apple TV+ mı olacağı yoksa firmanın bu hakları farklı ülkelerde farklı yayıncılara mı satacağı bilinmiyor. Öte yandan bu anlaşmanın FIFA tarihindeki ilk küresel yayın anlaşması olduğu belirtiliyor.

2025 yılında gerçekleşecek olan Turnuva ABD'de yapılacak.