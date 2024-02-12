EA ile yollarını ayıran FIFA'nın oyun hakları için 2K ile anlaştığının açıkladığı yönündeki iddialar sosyal medyayı karıştırdı. Peki bu söylentiler nereden çıktı?

Electronic Arts ile FIFA, 30 yıla yakın süredir devam eden anlaşmalarını sonlandırdıktan sonra FIFA, kendi oyunlarını çıkaracağını açıklamıştı. EA, yoluna EA Sports FC markası ile devam ederken FIFA'dan gelecek hamleler ise uzun zamandır merak ediliyordu. İddialara göre FIFA, söz konusu oyunlar için 2K ile iş birliğine gitti.

Bu iddia, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu:

İşin ilginç yanı Kurakasis, Türkiye'deki oyun sayfalarının paylaştığının aksine paylaşımında herhangi bir "açıklamada" bulunmuyor. 2K ile FIFA'nın anlaştığı iddialarının tek kaynağı, Kurakasis'in 2002 demek yerine 2K2 yazmış olması. Yani ortada bir açıklama değil daha çok niyet okuma var. Zaten güvenilir hiçbir 'yabancı' oyun sayfası konuyu haberleştirmemiş durumda ve konuyla ilgili açılan Reddit başlığı de moderatörler tarafından kaldırıldı.

Evet, EA ile FIFA arasındaki anlaşma sona erdiğinden beri KONAMI ve 2K isimleri sık sık dedikodularda kendilerine yer buluyor ve Kurakasis'in bu paylaşımında olası 2K - FIFA anlaşmasına gönderme yaptığına şüphe yok. Hatta belki de iki şirket anlaşmak üzere ve Kurakasis'in bu paylaşımının nedeni de bu. Ancak şu an için ortada kesinleşmiş bir anlaşma olmadığının ve bir açıklama yapılmadığının altını çizelim.

Ortalığı karıştıran paylaşım şu şekildeydi:

"Favori FIFA oyunum.

2K2, pardon, FIFA World Cup 2002"