Geçtiğimiz günlerde FIFA ile anlaşamaması sonucunda serinin adını değiştirmek zorunda kalan EA, tam da bu haberin ardından 100'e yakın çalışanını işten çıkaracağı iddiasıyla gündeme geldi. EA tarafından yapılan açıklamadaysa işten çıkarmaların FIFA anlaşmazlığıyla ilgisinin olmadığı belirtildi.

Electronic Arts’ın spor oyunları bölümü EA Sports tarafından neredeyse 30 yıldan bu yana geliştirilen FIFA oyunlarının geçtiğimiz hafta tarihe karışacağı açıklanmıştı. EA Sports, yayımladığı duyuruda FIFA ile yenilenemeyen anlaşma sonrasında oyun serisinin isminin değiştiğini duyurmuştu.

Söz konusu değişiklikle FIFA oyunlarının yeni adı 2023 yılından itibaren EA Sports FC olacakken anlaşmanın bir başka etkisi daha bugün paylaşıldı. Kotaku tarafından elde edilen şirket içi bilgiler, EA’in anlaşmanın sona ermesiyle yaklaşık 100 çalışanını işten çıkaracağını gösterdi.

Müşteri hizmetleri dış şirketler tarafından sunulacak:

Şirket içi kaynaklar tarafından paylaşılan resmi e-postalara göre EA, FIFA ile olan ayrılışla birlikte Austin ofisindeki 100 çalışanıyla yollarını ayırmaya karar verdi. Söz konusu çalışanların oyuncuların şikâyetleri ve talepleriyle canlı olarak ilgilenen müşteri hizmetleri departmanındaki çalışanlar olduğu bildirildi.

Kaynaklara göre işten çıkarmalarla birlikte müşteri hizmetleri hizmeti de artık doğrudan EA tarafından sunulmak yerine üçüncü taraf şirketler tarafından sunulacak. Öte yandan iddiaların ardından Kotaku’ya konuşan bir temsilci, söz konusu değişikliğin EA Sports FC duyurusu ya da herhangi bir oyun serisine bağlı olmadığını açıkladı.