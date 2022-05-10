EA Sports Genel Müdür Yardımcısı Cam Weber, EA Games’in resmi sitesinde bir yazı yayınladı. Yayınlanan yazıda FIFA markasıyla biten anlaşma sonrası serinin yeni ismi ve ilk detaylar paylaşıldı.

Daha önceki haberlerimizde sizlere FIFA ile EA arasındaki anlaşmanın biteceğini ve EA Games’in futbol oyunları serisini başka bir isimle devam ettireceğini aktarmıştık. O zamandan beri yaptığımız haberlerin arasında EA’in yeni futbol oyunu serisinin isminin ne olabileceğini da aktarmıştık: EA Sports FC.

EA’nin resmi sitesinde yayınlanan bir yazıda EA Sports Genel Müdür Yardımcısı Cam Weber, hem yeni serinin ismini ilk kez resmi olarak doğruladı hem de yenilenen seride nelerin değişeceğini açıkladı. Yapılan açıklamada insanların akıllarındaki birçok endişe ve soru giderildi. Gelin burada bulabileceğiniz yazıda neler anlatılmış bir göz atalım.

EA Sports FC, sadece bir isim değişikliği olacak. Yeni oyunlardan hiçbir şey eksilmeyecek, aksine içerik artacak

Weber, yazısına 150 milyon FIFA oyuncusuna teşekkür ederek başlıyor ve 30 yıldır devam eden bu seri için minnettar olduğunu belirtiyor. Ardından EA’in futbol oyunları için yeni bir dönemin başladığını belirtiyor. Temmuz 2023 tarihinden itibaren artık FIFA değil, EA Sports FC adıyla futbol oyunları çıkacak.

Gelecek yıl çıkacak olan EA Sports FC oyununda FIFA’nın Ultimate Team, Kariyer Modu, Pro Clubs ve Volta Football modlarının hepsi yer alacak. Bunların yanı sıra 19.000’den fazla oyuncu, 700’den fazla takım, 100’den fazla stadyum ve 30 lig EA Sports FC’de durmaya devam edecek ve hatta daha fazlası eklenecek.

2022 yılında son çıkacak olan oyun yine FIFA adıyla çıkacak ve Weber, bu FIFA’nın şimdiye kadar çıkmış en iyi FIFA olacağını söylüyor. Bu oyunda birçok yeni mod, özellik, Dünya Kupası içeriği, takım ve lig bulunacak.

Yani özet olarak değişecek olan tek şey isim. İnsanların aklındaki en büyük endişe lisanların gidip gitmeyeceğiydi, böylece o endişe de giderilmiş oldu. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.