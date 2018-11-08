Fifa Mobile 18/19 Sezonu Bugün İtibarı İle Başladı

Mobil platformların tartışmasız en iyi adresi olan FIFA Mobile, bugün itibarı ile aldığı güncelleme ile 2018/2019 sezonuna giriş yaptı.

EA Sports, her ne kadar konsol ve PC oyuncularını zaman zaman çıldırtsa da mobil platformdaki oyuncular için oldukça iyi bir strateji güdüyor. Birkaç yıldır hiçbir ücret talep etmeden sunduğu FIFA Mobile için büyük güncellemeler getiren EA, oyuncuları mutlu ediyor.

FIFA Mobile, bugün itibarı ile birçok güncelleştirme, hata düzeltmeleri ve hepsinden önemlisi yepyeni bir oyun motoru ile sevenlerinin karşısına çıktı. Elbette yeni sezon demişken yeni formalar, yeni kadrolar ve yeni formasyonlar da bu tanıma dahil.

Eğer siz de bu ücretsiz deneyime dahil olmak isterseniz, hemen aşağıdaki linklerden oyunu cihazınıza indirebilirsiniz. Oyunun belki de en büyük sorunu daimi bir Wi-Fi bağlantısı istemesi olarak göze çarpıyor.