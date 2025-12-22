Tümü Webekno
Clair Obscur: Expedition 33'e Verilen 2 Ödül Geri Alındı

Her yıl birçok farklı kategoride oyunları ödülleriyle buluşturan Indie Game Awards (IGA), bu yıl Clair Obscur: Expedition 33'e verdikleri ödülleri geri aldıklarını duyurdu.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

2025 yılına damga vuran Clair Obscur: Expedition 33 için beklenmedik bir gelişme yaşandı. Indie Game Awards (IGA), oyuna verdiği “Yılın Oyunu” ve “En İyi Çıkış Yapan Oyun” ödüllerini geri aldığını duyurdu. Gerekçe ise oyunun geliştirme sürecinde yapay zekâ kullanılması oldu.

IGA yetkilileri, 18 Aralık’ta verilen ödüllerin ardından Bluesky üzerinden yayımladıkları bir videoda, Sandfall Interactive’in oyun geliştirme sürecinde yapay zekâ kullandığını sonradan doğruladığını açıkladı. Oysa stüdyo, adaylık başvurusu sırasında yapay zekâ kullanılmadığını beyan etmişti.

Geliştirici ekip geliştirme sürecinde yapay zekâ kullandıklarını açıklamıştı

2

Ödül komitesi üyesi Mike Towndrow, “Video oyunlarında yapay zekâya karşı çok net bir duruşumuz var. Bu, adayları değerlendirirken yıl boyunca konuştuğumuz temel bir ilke.” diyerek kararın arkasında durduklarını vurguladı.

Tartışmalar aslında oyunun Nisan ayındaki çıkışından kısa süre sonra başlamıştı. Oyuncular, yapay zekâ ile üretildiği düşünülen bazı dokuları fark etmiş, bu dokular daha sonra bir güncellemeyle oyundan kaldırılarak “geçici placeholder” olarak tanımlanmıştı. Haziran ayında Sandfall kurucu ortaklarından François Meurisse’in “biraz yapay zekâ kullandık” şeklindeki açıklaması da kafaları karıştırmış, röportaj metni daha sonra “oyunda yapay zekâ unsuru yok” ifadesiyle güncellenmişti.

Yaşanan gelişmelerin ardından IGA, boşalan ödülleri yeniden dağıttı. En İyi Çıkış Yapan Oyun ödülü Sorry We’re Closed’a, Yılın Oyunu ödülü ise Blue Prince’e verildi.

[21 Aralık] Epic Games'in Yılbaşı Özel Dördüncü Ücretsiz Oyunu Belli Oldu [21 Aralık] Epic Games'in Yılbaşı Özel Dördüncü Ücretsiz Oyunu Belli Oldu
Bu İçeriği Okumadan Oyun Almayın: Epic Games Yılbaşı İndirimleri vs Steam Kış İndirimleri Fiyat Karşılaştırması Bu İçeriği Okumadan Oyun Almayın: Epic Games Yılbaşı İndirimleri vs Steam Kış İndirimleri Fiyat Karşılaştırması

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Oyunlar

