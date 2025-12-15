TIME Dergisi, 2025 Yılının En İyi Filmlerini Açıkladı (Kesin İzlemelisiniz)

TIME dergisi, 2025 yılının en iyi filmlerini seçti. İşte geride bıraktığımız yıl boyunca vizyona giren en iyi filmler.

2025 yılının sona ermesine çok kısa bir süre kaldı. Bu yıl da önceki yıllar gibi sinema dünyası için dolu dolu geçen bir sene olmuştu. Birçok farklı türden filmin yıl boyunca vizyona girdiğini görmüştük. Şimdi ise TIME dergisi, 2025 yılının en iyi filmlerini seçti. Liste, TIME’ın film eleştirmeni Stephanie Zacharek tarafından hazırlandı.

Listeye baktığımızda bu yıl izleyenlerin de çok sevdiği birçok yapımın yer aldığını görebiliyoruz. Ancak aralarında birçok insanın muhtemelen duymadığı yapımlar da var. Gelin lafı çok uzatmadan TIME’a göre yılın en iyi filmlerine bakalım.

10. One Of Them Days

Ülke : ABD

: ABD Tür : Komedi, arkadaşlık

: Komedi, arkadaşlık Yönetmen : Lawrence Lamont

: Lawrence Lamont IMDb puanı: 6.5

Keke Palmer ve SZA'nın başrollerini paylaştığı bu film, arkadaşlık ve komedi türünde. Film, işlerin sürekli ters gittiği kaotik bir gün boyunca hayatta kalmaya çalışan iki ev arkadaşının hikâyesini anlatıyor. Klasik komedi unsurlarını modern bir dostluk hikâyesiyle birleştirmesi, onu yılın en eğlenceli ve samimi yapımlarından biri yapıyor.

9. Kill the Jockey

Ülke : Arjantin

: Arjantin Tür : Komedi, dram

: Komedi, dram Yönetmen : Luis Ortega

: Luis Ortega IMDb puanı: 6.3

Arjantin sinemasının kendine has yönetmeni Luis Ortega'nın elinden çıkan bu film, gerçeküstü yapısıyla dikkat çekiyor.Efsanevi ama artık düşüşte olan bir jokeyin, kimliğini ve gerçeklik algısını kaybettiği tuhaf bir yolculuğu izliyoruz.

8. The Mastermind

Ülke : ABD

: ABD Tür : Suç

: Suç Yönetmen : Kelly Reichardt

: Kelly Reichardt IMDb puanı: 6.5

First Cow filmiyle tanınan Kelly Reichardt, bu kez 1970'ler Amerika'sında geçen bir suç ve soygun hikâyesiyle karşımıza çıkıyor. Josh O'Connor'ın başrolünde olduğu film, bizi Vietnam Savaşı döneminin çalkantılı atmosferine götürüyor.

7. Sinners

Ülke : ABD

: ABD Tür : Korku, gerilim

: Korku, gerilim Yönetmen : Ryan Coogler

: Ryan Coogler IMDb puanı: 7.7

"Black Panther" ve "Creed"in yönetmeni Ryan Coogler'ın imzasını taşıyan ve Michael B. Jordan'ın başrolde yer aldığı Sinners, bu senenin en çok beğenilen filmlerinden biriydi. Yapım, 1930'lu yıllarda bir ABD kasabasında geçiyor ve vampir konusunu temeline alıyor. Hiç sıkılmadan izleyebileceğiniz bir film olduğunu söyleyebiliriz.

6. Roofman

Ülke : ABD

: ABD Tür : Biyografi, suç

: Biyografi, suç Yönetmen : Derek Cianfrance

: Derek Cianfrance IMDb puanı: 7.0

Gerçek bir hikayeden uyarlanan film, restoranlara çatıdan girerek soygun yapan "Roofman" lakaplı Jeffrey Manchester'ın hayatını anlatıyor. Başrolde Channing Tatum'un yer aldığı yapım, sadece bir suç hikayesi değil, aynı zamanda iyi bir karakter incelemesi olmasıyla büyük beğeni toplamıştı.

5. Peter Hujar's Day

Ülke : ABD

: ABD Tür : Biyografi, dram

: Biyografi, dram Yönetmen : Ira Sachs

: Ira Sachs IMDb puanı: 6.6

Bağımsız sinemanın önemli ismi Ira Sachs, bu yapımda 1970'lerin New York sanat sahnesinin ikonik ve hüzünlü figürü fotoğrafçı Peter Hujar'ın hayatından bir kesit sunuyor. Filmde Ben Whishaw başrolde devleşiyor.

4. Sentimental Value

Ülke : Norveç

: Norveç Tür : Dram

: Dram Yönetmen : Joachim Trier

: Joachim Trier IMDb puanı: 7.9

The Worst Person in the World ile büyük ses getirmeyi başaran Joachim Trier, yine insan ilişkilerinin karmaşıklığına odaklandığı bir filmle karşımızda. Stellan Skarsgard, Renate Reinsve, Elle Faning gibi isimlerin yer aldığı filmde bir yönetmen baba ve oyuncu kızı arasındaki karmaşık ilişkiye odaklanılıyor.

3. Blue Moon

Ülke : ABD

: ABD Tür : Biyografi

: Biyografi Yönetmen : Richard Linklater

: Richard Linklater IMDb puanı: 7.0

Amerikan müzikal tarihinin efsanevi ikilisi Rodgers ve Hart'ın hikayesini, özellikle söz yazarı Lorenz Hart'ın son günlerine odaklanarak anlatan biyografi türünde bir yapım. Ethan Hawke'ı filmde Hart olarak görüyoruz.

2. An Officer and a Spy

Ülke : Fransa

: Fransa Tür : Dram, tarih, gerilim

: Dram, tarih, gerilim Yönetmen : Roman Polanski

: Roman Polanski IMDb puanı: 7.2

Aslında 2019'da çıkan bu film, ABD ve bazı bölgelerdeki dağıtım engelleri aşılarak 2025'te anca çıkışını yaptı. Filmde tarihin en büyük adalet skandallarından biri olan Dreyfus Davası bir casusluk gerilimi temposunda anlatılıyor.

1. Nouvelle Vague

Ülke : Fransa, ABD

: Fransa, ABD Tür : Biyografi, dram

: Biyografi, dram Yönetmen : Richard Linklater

: Richard Linklater IMDb puanı: 7.3

Filmde, Fransız Yeni Dalga akımının doğuşuna ve ikonik yönetmen Jean-Luc Godard'ın efsanevi filmi "Serseri Aşıklar"ın çekim sürecine odaklanıyor. Siyah beyaz çekimleriyle farklı bir deneyim yaşatan yapımda, sinema tarihinin en devrimci anlarından birini izliyoruz.