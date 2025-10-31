Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

FIFA serisi resmen bitti: FIFA 23 sunucuları kapatıldı

EA, 30 Ekim itibarıyla FIFA 23’ün sunucularını kapatarak FIFA serisinin çevrim içi dönemini sona erdirdi. Artık EA bünyesinde FIFA isimli çevrimiçi bir hizmet yok.

FIFA serisi resmen bitti: FIFA 23 sunucuları kapatıldı
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Futbol oyunlarının efsanesi olarak kabul edilen FIFA serisi, 30 Ekim 2025 itibarıyla resmen sona erdi. Electronic Arts, serinin son oyunu FIFA 23’ün çevrim içi sunucularını kapatarak tarihi bir döneme noktayı koydu.

Bu karar doğrultusunda, FIFA 23’teki Ultimate Team, Online Seasons, Co-op Seasons gibi tüm çevrim içi modlar artık erişilemez durumda. Oyuncular yalnızca çevrim dışı modlarla oyunu deneyimleyebilecek.

EA ile FIFA arasındaki 30 yıllık lisans anlaşması, 2022 yılında sona ermişti. Bu sürecin ardından EA Sports FC markasıyla yola devam eden şirket, FIFA markalı oyunlara desteği kademeli olarak bitirdi.

FIFA 23’ün sunucularının kapanması, hem nostaljik bir dönemi kapattı hem de EA Sports FC çağının artık tamamen başladığını ilan etti. Bu gelişme, milyonlarca oyuncu için veda niteliğinde.

Fifa

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Tüm Zamanların En Çok Satan Telefonu Nokia 1100'ın Şimdi Kulağa Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Tüm Zamanların En Çok Satan Telefonu Nokia 1100'ın Şimdi Kulağa Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Türkiye'nin Gururu Altay Tankı ile İsrail'in Merkava V Tankı Karşılaştırma

Türkiye'nin Gururu Altay Tankı ile İsrail'in Merkava V Tankı Karşılaştırma

Duygu ve Düşüncelerimizi En Doğru Şekilde İfade Edebilmek İçin Bilmemiz Gereken ‘Anlatım Teknikleri’ ve ’Anlatım Biçimleri’

Duygu ve Düşüncelerimizi En Doğru Şekilde İfade Edebilmek İçin Bilmemiz Gereken ‘Anlatım Teknikleri’ ve ’Anlatım Biçimleri’

Honda, Şimdiye Kadarki En Küçük ve En Ucuz Elektrikli Otomobili Super-ONE'ı Duyurdu

Honda, Şimdiye Kadarki En Küçük ve En Ucuz Elektrikli Otomobili Super-ONE'ı Duyurdu

Steam Cadılar Bayramı İndirimlerinde 5 Dolardan Ucuza Alabileceğiniz Oyunlar!

Steam Cadılar Bayramı İndirimlerinde 5 Dolardan Ucuza Alabileceğiniz Oyunlar!

Kasım 2025'te Netflix'ten Kaldırılacak Filmler ve Diziler

Kasım 2025'te Netflix'ten Kaldırılacak Filmler ve Diziler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim