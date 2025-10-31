FIFA serisi resmen bitti: FIFA 23 sunucuları kapatıldı

EA, 30 Ekim itibarıyla FIFA 23’ün sunucularını kapatarak FIFA serisinin çevrim içi dönemini sona erdirdi. Artık EA bünyesinde FIFA isimli çevrimiçi bir hizmet yok.

Futbol oyunlarının efsanesi olarak kabul edilen FIFA serisi, 30 Ekim 2025 itibarıyla resmen sona erdi. Electronic Arts, serinin son oyunu FIFA 23’ün çevrim içi sunucularını kapatarak tarihi bir döneme noktayı koydu.

Bu karar doğrultusunda, FIFA 23’teki Ultimate Team, Online Seasons, Co-op Seasons gibi tüm çevrim içi modlar artık erişilemez durumda. Oyuncular yalnızca çevrim dışı modlarla oyunu deneyimleyebilecek.

EA ile FIFA arasındaki 30 yıllık lisans anlaşması, 2022 yılında sona ermişti. Bu sürecin ardından EA Sports FC markasıyla yola devam eden şirket, FIFA markalı oyunlara desteği kademeli olarak bitirdi.

FIFA 23’ün sunucularının kapanması, hem nostaljik bir dönemi kapattı hem de EA Sports FC çağının artık tamamen başladığını ilan etti. Bu gelişme, milyonlarca oyuncu için veda niteliğinde.