FIFA ve PES İçin eMilli Takım Seçmeleri Başladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ülkemizi EA Sports tarafından geliştirilen FIFA ve Konami tarafından geliştirilen Pro Evolution Soccer (PES) oyunlarında temsil edecek, Milli formayı e-futbol alanında giymeye hak kazanacak oyuncuların belirleneceği eMilli Takım seçmelerinin başlamak üzere olduğunu duyurdu.
Doğrudan Türkiye Futbol Federasyonu tarafından organize edilecek seçmelerde 2020-2021 sezonunda FIFA'nın düzenleyeceği eNations Cup ve UEFA'nın düzenleyeceği eEuro 2020 turnuvalarında ülkemizi temsil edecek olan eMilli Takımı oyuncuları belli olacak.
TFF, herkesin katılımına açık bir turnuva ile eMilli Takımımızı seçecek
Türkiye’de ikamet etmekte olan ve FIFA ya da PES’te kendine güvenen herkesin katılımına açık olan seçmelere katılmak için battlefy.com web sitesi üzerinden seçmelere kayıt olmak mümkün. Başvuruda bulunan katılımcılar, elemelerde turnuva ağacındaki rakipleriyle birbir eşleşecek. Elemeler sonucunda FIFA ve PES için 4’er oyuncu, eMilli Takım forması giymeye hak kazanacak.
FIFA eMilli Takımımız eNations Cup grup elemelerinde başarılı olduğu takdirde Danimarka'da düzenlenecek finallere katılmaya hak kazanacak. Aynı şekilde Pro Evolution Soccer eMilli Takımımız; eEuro 2020 grup elemelerinde başarılı olursa, ülkemizi İngiltere'de düzenlenecek turnuvada temsil etme gururunu yaşayacak.
Pro Evolution Soccer (PES) için eMilli Takım seçmeleri takvimi
- 1. TUR
25 Aralık - Başvuru ve Kayıtların Başlangıcı
3 Ocak - Son Başvuru Tarihi
4 Ocak - Eşleşme Duyurularının Yapılması
5 Ocak - Seçmelerin Başlaması
6 Ocak - Seçmelerin Bitişi
7 Ocak - İlk Tur Seçmelerinden Büyük Finale kalan adayların duyurulması
- 2. TUR
11 Ocak - Başvuru ve Kayıtların Başlangıcı
17 Ocak - Son Başvuru Tarihi
18 Ocak - Eşleşme Duyurularının Yapılması
19 Ocak - Seçmelerin Başlaması
20 Ocak - Seçmelerin Bitişi
21 Ocak - İkinci Tur Seçmelerinden Büyük Finale kalan adayların duyurulması
- Büyük Final
26-27 Ocak - Büyük Final
27 Ocak - PES21 eMilli Takım oyuncularının duyurusu
FIFA için eMilli Takım seçmeleri takvimi
- 1. TUR
16 Ocak - Başvuru ve Kayıtların Başlangıcı
28 Ocak - Son Başvuru Tarihi
29 Ocak - Eşleşme Duyurularının Yapılması
30 - 31 Ocak - Seçmelerin Başlaması
1 Şubat - İlk Tur Seçmelerinden Büyük Finale kalan adayların duyurulması
- 2. TUR
2 Şubat - Başvuru ve Kayıtların Başlangıcı
9 Şubat - Son Başvuru Tarihi
10 Şubat - Eşleşme Duyurularının Yapılması
11-12 Şubat - Seçmelerin Başlaması
15 Şubat - İkinci Tur Seçmelerinden Büyük Finale kalan adayların duyurulması
- Büyük Final
18-19 Şubat - Büyük Final
22 Şubat - FIFA21 eMilli Takım oyuncularının duyurusu