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  • FIFA ve PES İçin eMilli Takım Seçmeleri Başladı

Konsoluna Güvenen Gelsin: FIFA ve PES İçin eMilli Takım Seçmeleri Başladı [Nasıl Başvurulur?]

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TFF, gelecek yıl düzenlenecek FIFA ve PES turnuvalarında ülkemizi temsil edecek eMilli Takım için herkesin katılımına açık bir turnuva düzenliyor. Turnuva sonucunda ise eMilli Takım formasını giymeye hak kazanacak isimler belli olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ülkemizi EA Sports tarafından geliştirilen FIFA ve Konami tarafından geliştirilen Pro Evolution Soccer (PES) oyunlarında temsil edecek, Milli formayı e-futbol alanında giymeye hak kazanacak oyuncuların belirleneceği eMilli Takım seçmelerinin başlamak üzere olduğunu duyurdu.

Doğrudan Türkiye Futbol Federasyonu tarafından organize edilecek seçmelerde 2020-2021 sezonunda FIFA'nın düzenleyeceği eNations Cup ve UEFA'nın düzenleyeceği eEuro 2020 turnuvalarında ülkemizi temsil edecek olan eMilli Takımı oyuncuları belli olacak.

TFF, herkesin katılımına açık bir turnuva ile eMilli Takımımızı seçecek

türkiye fifa 21

Türkiye’de ikamet etmekte olan ve FIFA ya da PES’te kendine güvenen herkesin katılımına açık olan seçmelere katılmak için battlefy.com web sitesi üzerinden seçmelere kayıt olmak mümkün. Başvuruda bulunan katılımcılar, elemelerde turnuva ağacındaki rakipleriyle birbir eşleşecek. Elemeler sonucunda FIFA ve PES için 4’er oyuncu, eMilli Takım forması giymeye hak kazanacak.

FIFA eMilli Takımımız eNations Cup grup elemelerinde başarılı olduğu takdirde Danimarka'da düzenlenecek finallere katılmaya hak kazanacak. Aynı şekilde Pro Evolution Soccer eMilli Takımımız; eEuro 2020 grup elemelerinde başarılı olursa, ülkemizi İngiltere'de düzenlenecek turnuvada temsil etme gururunu yaşayacak.

emilli takım pes

Pro Evolution Soccer (PES) için eMilli Takım seçmeleri takvimi

  • 1. TUR
    25 Aralık  - Başvuru ve Kayıtların Başlangıcı
    3 Ocak  - Son Başvuru Tarihi
    4 Ocak  - Eşleşme Duyurularının Yapılması
    5 Ocak  - Seçmelerin Başlaması
    6 Ocak  - Seçmelerin Bitişi
    7 Ocak  - İlk Tur Seçmelerinden Büyük Finale kalan adayların duyurulması
  • 2. TUR
    11 Ocak  - Başvuru ve Kayıtların Başlangıcı
    17 Ocak  - Son Başvuru Tarihi
    18 Ocak  - Eşleşme Duyurularının Yapılması
    19 Ocak  - Seçmelerin Başlaması
    20 Ocak  - Seçmelerin Bitişi
    21 Ocak  - İkinci Tur Seçmelerinden Büyük Finale kalan adayların duyurulması
  • Büyük Final
    26-27 Ocak - Büyük Final
    27 Ocak - PES21 eMilli Takım oyuncularının duyurusu

FIFA için eMilli Takım seçmeleri takvimi

  • 1. TUR
    16 Ocak - Başvuru ve Kayıtların Başlangıcı
    28 Ocak - Son Başvuru Tarihi
    29 Ocak - Eşleşme Duyurularının Yapılması
    30 - 31 Ocak  - Seçmelerin Başlaması
    1 Şubat - İlk Tur Seçmelerinden Büyük Finale kalan adayların duyurulması
  • 2. TUR
    2 Şubat  - Başvuru ve Kayıtların Başlangıcı
    9 Şubat  - Son Başvuru Tarihi
    10 Şubat  - Eşleşme Duyurularının Yapılması
    11-12 Şubat  - Seçmelerin Başlaması
    15 Şubat  - İkinci Tur Seçmelerinden Büyük Finale kalan adayların duyurulması
  • Büyük Final
    18-19 Şubat  - Büyük Final
    22 Şubat  - FIFA21 eMilli Takım oyuncularının duyurusu
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