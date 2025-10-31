Üretken Yapay Zekânın İsviçre Çakısı Figma Weave Tanıtıldı

Weavy platformunu satın aldığını duyuran Figma, yepyeni Figma Weave aracını tanıttı. Bu araç sayesinde dilediğiniz yapay zekâ araçlarını tek tuvalde kullanabileceksiniz.

Figma, kullanıcıların birden fazla yapay zekâ modelini ve düzenleme aracını aynı anda kullanmasına imkân tanıyan Weavy platformunu satın aldığını duyurdu. Artık “Figma Weave” adıyla anılacak olan bu yeni araç, Figma’nın tasarım ekosistemine görüntü ve video düzenleme özellikleri ekliyor.

Weave, düğüm tabanlı (node-based) yapısıyla içerik üreticilerine daha fazla özgürlük sunuyor. Kullanıcılar, tek bir yapay zekâ uygulamasına sürekli komut vermek yerine farklı dallar oluşturarak projelerini çok adımlı şekilde şekillendirebiliyor.

Figma Weave, tasarımcılara büyük vakit kazandıracak

Bu yeni sistem, birden fazla aracı aynı platformda kullanarak sonuçları karşılaştırmayı da mümkün kılıyor. Yani bir nevi son dönemde sıklıkla gördüğümüz AI Workflow'lardan alıştığımız sistem ama bu, doğrudan tasarım amaçlı kullanılıyor.

Figma, yaptığı açıklamada yapay zekâ çıktılarının artık tasarımcıların “ilham malzemesi” olduğunu söylüyor. Şirket, bu gibi araçlarla insan yaratıcılığı ile yapay zekânın birleşiminin daha cesur ve özgün işler ortaya çıkaracağına inanıyor.

Peki siz Figma Weave hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.