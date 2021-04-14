Tasarımcıların gözde programlarından biri olan Figma, son yıllarda en popüler tasarım ve iş akış takip programı olarak kabul ediliyor. Ancak bu hizmetleri alabileceğiniz daha pek çok alternatif program bulunuyor. Sizin için Figma benzeri en iyi tasarım ve geliştirme programlarını listeleyerek öne çıkan özelliklerini anlattık.

Şüphesiz ki son yıllarda Figma hizmetinin tasarım dünyasına yeni bir soluk kazandırdığını söyleyebiliriz. Yalnızca standart tasarım yapmakla kalmayıp, bir ekip çalışmasına imza atmak ve iş akış takibi yapmak için de ideal bir hizmet sunuyor. İlk kez adını 2011 yılında duymuş olsak da Figma, özellikle son yıllarda hızlı bir yükselişe geçti ve pek çok kreatif ajansın bile gözdesi bir program haline geldi.

Elbette bu tür bir tasarım, ekip çalışması ve iş takip imkanı veren tek uygulama Figma değil. Pek çok farklı geliştirici tarafından sunulan, farklı abonelik türlerine ve özelliklere sahip birçok program bulunuyor. Üstelik bu programların pek çoğunun mobil uygulama hizmeti de bulunuyor. Tasarımcıların gözdesi Figma benzeri en iyi programlar listemizdeki her bir programın kendine has, dikkat çeken özellikleri bulunuyor.

Figma benzeri en iyi programlar:

Sketch

GRAVIT

Pidoco

Affinity Designer

Froont

Adobe XD

Balsamiq

Mockplus

Inkscape

ProtoPie

Sketch, Figma benzeri programlar arasında en sık tercih edilenlerden bir tanesi ancak Windows desteği olmaması en dikkat çeken olumsuz yönü olarak kabul ediliyor. Kullanıcılarının da katkı sağlayabildiği geniş bir kitaplık ağına sahip. PDF, JPG ve PNG formatlarını kolayca dışa aktarabilen, vektör tabanlı ama piksel duyarlı bir sistem sunuyor. Kendi yansıtma özelliği sayesinde birden fazla cihazda önizleme imkanı sunan Sketch ile aynı anda birden fazla görünüm üzerinde çalışmak da mümkün.

Temel özelliklerini ücretsiz olarak sunan GRAVIT programını çok daha profesyonel kullanmak için ücretli abonelik paketlerini inceleyebilirsiniz. Program; PDF, JPG, PNG ve SVG formatlarını kolayca dışa aktarabiliyor. Vektör tasarımı konusunda başarılı olsa da web tasarım konusunda bir destek sunmuyor. Sketch dosyalarını da başarıyla açabilen programın son derece sade ve kullanışlı bir arayüzü var. Programın sunduğu geniş kitaplık ağına Linux, Windows, macOS, Web gibi farklı platformlar üzerinden ulaşabiliyorsunuz.

Yeni başlayanların bile kolayca kullanabileceği, sade bir arayüze sahip olan Pidoco, 400’den fazla etkileşimli öğe bulunan kitaplığı ile dikkat çekiyor. Mobil ve diğer prototipler için özel şablonlar da sunan program, canlı önizleme özelliği ile doğrudan simülasyona ulaşma imkanı da sunuyor. Web tabanlı bir hizmet olması bazı kullanıcılar için eksi bir özellik olabilir. Ekran geçiş animasyonları ile çok daha güçlü web tasarımlarına imza atmanızı sağlayan Pidoco, ekran haritası özelliği ve kolay güncellenebilir taslakları ile öne çıkıyor.

Affinity Designer, uzun zamandır neredeyse hiçbir programda görmediğiniz bir tek seferlik satın alım politikası sunuyor. Yani her ay abonelik ücreti ödemiyor, bir kez programı satın alıyor ve dilediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Güçlü tasarım araçlarına, gelişmiş sembol yönetim özelliklerine, SVG desteğine ve başarılı bir vektör grafik aracına sahip. Windows, MacOS, iOS desteği ile geniş kullanım imkanı sunan Affinity Designer’ın PNG, JPEG, GIF başta olmak üzere pek çok formatı dışa aktarma özelliği yerleşik olarak bulunuyor.

Froont aslında bir masaüstü programı değil, web tabanlı tasarım desteği sunan bir uygulamadır. Elbette bu durumun hem eksi hem de artı yönleri var. Tamamen ücretsiz olması elbette büyük bir artı ancak uygulama tamamen halka açık durumda. Yani uygulama üzerinden yapmış olduğunuz tüm tasarımlar, herkes tarafından görülebiliyor. Diğer bir öne çıkan özelliği ise dalgın tasarımcılar için hayat kurtarıcı olan otomatik kaydetme özelliğidir. Froont’u birincil program olarak kullanmak biraz zor olabilir ancak tasarım desteği konusunda başarılı olacağı kesin.

Yılların tecrübesi Adobe tarafından geliştirilen Adobe XD, kararlı bir yapıya sahip ancak listedeki diğer programlar kadar geniş bir tasarım yelpazesi sunmuyor. Animasyon ya da logo, simge ve diğer sembolleri tasarlamak için herhangi bir aracı bulunmuyor. Ancak konu web tasarım ve mobil uygulama tasarımı ise farkını ortaya koyacak pek çok araç ile karşınıza çıkıyor. Adobe XD yeni başlayanlar ya da tasarım işini öğrenmek isteyenler için uygun bir program değildir, profesyonel kullanıcılar için geliştirilmiştir.

Balsamiq; o kadar sade, o kadar kullanışlı bir arayüz sunuyor ki hayatında daha önce hiç tasarım yapmamış bir kullanıcı bile programı indirip kurduktan sonra 75’ten fazla yerleşik arabirim ve 190’a yakın simgeden oluşan kitaplığın yardımı ile ufak ufak tasarım yapmaya başlayabilir. Ekip çalışmaları için de ideal olan program üzerinden özel kullanıcı demolarını hızla oluşturabilir ve tüm klavye kısayollarını özelleştirebilirsiniz. Tek olumsuz yanı ise kendi kitaplığı dışında bir öğeyi uygulama içine eklemenin oldukça zor olması.

Adından da anlaşılacağı üzere Mockplus, hızlı ve kolay mockup yani tam ölçekli tasarım modelleri hazırlayabileceğiniz bir programdır. Model hazırlamak için önceden oluşturulmuş 200’den fazla şablon sunan bir kütüphaneye sahiptir. Ücretsiz kullanabileceğiniz 3 binden fazla simge ve 2500’den fazla vektör sunuyor. Mockplus programının olumsuz yönü ise oluşturduğunuz tasarımları yalnızca ücretli abonelik ile dışa aktarabiliyor oluşunuz. Yani ücretsiz tasarım yapabiliyorsunuz ancak kullanmak için ücret ödemeniz gerekiyor.

Inkscape’in SVG, Photoshop ve Illustrator dahil pek çok farklı program desteği sayesinde, yaygın olarak kullanılan birçok dosya formatını program üzerinden açabiliyorsunuz. Üstelik açtığınız bu dosyalar üzerinde yaptığınız tüm değişiklikleri farklı dosya formatlarında dışa aktarabilmeniz de mümkün. Ancak varsayılan olarak kendi SVG formatını kullanmaktadır. Bazı kullanıcılar Inkscape programının güncellemelerinden memnun kalmadılar ama yeni güncellemelerin her an yolda olduğunu da hesaba katmak gerekiyor.

Mac ve Windows desteği ile farklı platformlarda kullanım imkanı sunan ProtoPie programı, tasarım yapılan cihaza uygun yerel prototipler oluşturma özelliği ile dikkat çekiyor. Üstelik oluşturduğunuz bu prototipe uygun cihazın özelliklerine bağlı olarak var olan sensörlere göre dilediğiniz özelleştirmeyi hızla yapabilir ve demo sürümü inceleyebilirsiniz. Son derece sade ve kullanışlı olan arayüzünü kendi becerilerinize göre düzenleyerek, sıfırdan başlayıp bir profesyonele dönüşebilirsiniz.

Tasarımcıların gözdesi Figma alternatifi, en iyi ekip içi tasarım ve geliştirme hizmeti sunan programları listeledik ve her bir programın öne çıkan özelliklerini anlattık. Programların özelliklerini kendi ihtiyaçlarınız doğrultusunda inceleyerek kullanımınıza en uygun olan programı tercih edebilirsiniz.