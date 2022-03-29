Fikir ile Gelecek tarafından düzenlenen ve öğrenciler ile ülkemizin sevilen gezginlerini bir araya getiren FiGPusula, 'Adım Adım Dünya' teması ile 28 Mart tarihinde gerçekleşti.

Eğitim, kariyer, kişisel gelişim gibi pek çok alanda başarı elde etmiş kişileri üniversite öğrencileri ile bir araya getirerek ilham olmayı amaçlayan Fikir ve Gelecek'in en yeni etkinliği FiGPusula, 28 Mart günü Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Gültekin Yıldız Salonu'nda gerçekleşti.

Bu sene merkezine gezginleri alan ve ülkemizin sevilen gezginlerinden Hakkı Seçkin Çetin ve Furkan Kumkaya ile seyahat fotoğrafçısı ve yazar Seymen Bozaslan'ı öğrenciler ile buluşturan etkinlik, keyifli ve verimli anlara sahne oldu.

Öğrenciler gezginlerle bir araya geldi

Konuklar ile öğrencilerin bir araya geldiği etkinlikte katılımcılar Çetin, Kumkaya ve Bozaslan ile sohbet etme ve onları dinleme fırsatı buldu. Yol maceralarından keyifli hikayelere, öğrencilere ilham olacak pek çok konunun konuşulduğu etkinikte, bu sene ana tema 'Adım Adım Dünya' idi.

Oldukça güzel bir ilgiyle karşılaşılan etkinlikte yaşananlara göz atmak ve Fikir ile Gelecek'in daha fazla etkinliğinden haberdar olmak isterseniz, buraya tıklayarak etkinlikler hakkında bilgi paylaşımı yapılan Instagram hesabını takip edebilirsiniz.