Vodafone, yapay zekâdan da destek alarak Filenin Sultanları'na sosyal medya üzerinden gelen yorumlarla duygulandıran bir video hazırladı. Video, başarılarıyla hepimizin göğsünü kabartan voleybolcularımızın ve tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor.

Ülkemizde kadın voleybolu son yıllarda hepimizin yüzünü güldüren, içimizi gururla dolduran bir yükselişe geçmiş durumda. Her biri ilham kaynağımız olan yetenekli ve azimli kadın voleybolcularımız hem milli takımda hem de Vodafone Sultanlar Ligi’nde elde ettiği başarılarla göz dolduruyor.

Türk kadınının özverisini, azmini ve gücünü bize her seferinde hatırlatıp umudumuz olan voleybolcularımızın Sultanlar Ligi İsim ve Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar Ana Sponsoru Vodafone ise Dünya Kadınlar Günü'nde Filenin Sultanları için ''kazandırdıkları, başardıklarından çok daha fazlası'' dediği bir video yayımladı.

Yapay zekâ, sosyal medyada voleybolcularımıza gelen yorumları bir araya getirip etkileyici bir video ortaya koydu

Vodafone tarafından Filenin Sultanları için hayata geçirilen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü projesinde voleybolcularımıza sosyal medya üzerinden gelen ve hepimizin duygularına tercüman olan yorumlar yapay zekâ ile bir araya getirildi.

''Milyonlarca yorumun tek bir duyguda buluştuğu'' bu güzel video vasıtasıyla tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlara Günü'nü Vodafone ile birlikte biz de kutluyoruz, iyi ki varsınız!