Film Çekimlerindeki Kameralar Neden Büyük ve Pahalıdır?

Televizyondaki programlarda, bir dizi veya film setinde kullanılan kameralar, gelişen kamera teknolojisine rağmen hala çok daha büyük ve pahalı. Peki bu kameraların hala neden bu kadar büyük ve pahalı olduğunu hiç düşündünüz mü?

Son yıllarda hem DSLR hem de daha küçük tasarımlı aynasız kameralar, son derece yüksek kaliteli videolar ve fotoğraflar çekebiliyor. DSLR ve aynasız kameraların teknolojisindeki bu gelişmeye rağmen bu kameralar yayıncılıkta kullanılan kameraların yerini alamadı. Peki yayıncılıkta hala kullanılmaya devam eden kameralar neden hala bu kadar büyük ve pahalılar?

Yayıncılıkta kullanılan kameralara dair ilk büyük yanılgı, bu kameraların büyüklükleri ile ilgilidir. Kameraların beklenenden daha büyük olmasının sebebi kullanılan lenslerdir. Kameralarda kullanılan lensler, kameraların gövdelerinin de oldukça büyük olmasını sağlar.

Kameralarda kullanılan bu büyük lensler, olabilecek en geniş diyafram aralığını, oldukça geniş odak aralığını kullanıcılara sunarlar. Mümkün olan en iyi görüntüyü sunmak için geliştirilen kameralar, sundukları iyi görüntüler kadar yüz binlerce doları bulan fiyatları ile dikkat çekiyorlar. Kameraların yüksek fiyatlı lenslerinin yanında diğer kamera elemanları da pahalı fiyatları ile dikkat çekiyorlar.

Geleneksel olarak videoların, kameralara uygun ortamlarda çekilmesi gerekir. Film, dizi ve profesyonel programların kayıtlarında kullanılan kameralar ise videonun çekileceği ortama uyum sağlayabilen kameralardır. Başta lensleri olmak üzere kameralar bu uyumluluğu sağlayan ekipmanları da kameraların pahalı olmasını sağlarlar.

Film, dizi ve televizyon çekimlerinde kullanılan kameralar, gelişen kamera teknolojileri karşısında büyük görünüyor olabilirler. Ancak bu kameralar, sağladıkları görüntü kalitesi ile hala tartışılmaz şekilde DSLR ve aynasız kameralardan çok daha önde görünüyor.