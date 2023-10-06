Bill Gates tarafından desteklenen Likewise, "dünyanın ilk kişisel eğlence arkadaşı" dediği yapay zekâ destekli sohbet botu Pix'i kullanıma sundu. Bu sohbet botu, kullanıcılara kişiselleştirilmiş film, dizi, kitap ve podcast tavsiyesi veriyor.

Yapay zekâ destekli araçlar, son dönemlerde iyiden iyiye yaygınlaştı. Bu bağlamda; artık metinleri görsellere dönüştürebiliyor, kişisel asistanlar oluşturabiliyor ve hatta dilediğimiz bir kişinin sohbet botu ile konuşabiliyoruz. Ancak geliştiricilerin bu alandaki çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Şimdi sizlere, "dünyanın ilk kişisel eğlence arkadaşı" olarak lanse edilen yeni bir yapay zekâ destekli araçtan bahsedeceğiz.

"Pix" olarak isimlendirilen ve bugün itibarıyla dünya çapında kullanıma sunulan yapay zekâ destekli araç, en temelinde ChatGPT benzeri bir sohbet botu. Ancak bu sohbet botunun amacı, kişiye özel kitap, film ve podcast yayınları tavsiye etmek. OpenAI tarafından geliştirilen yapay zekâ dil modelleri GPT 3.5 ile GPT 4'ü kullanan ve 600 milyon veri noktası ile eğitilen yapay zekâ, bir şeyler izlemek veya okumak isteyen ancak karar veremeyen kullanıcılara yardımcı olacak.

Pix'in arkasındaki ekip, Microsoft kurucusu Bill Gates tarafından destekleniyor

*Pix'in komedi filmi tavsiyesi istediğimizde verdiği cevaplar.

Pix, 2017 yılında kurulan Likewise isimli bir startup tarafından hayata geçirilen bir proje. Bu ekibi özel kılan şey ise Microsoft'un kurucusu Bill Gates tarafından destekleniyor oluşları. Likewise, geçmişte de kullanıcıların film, dizi, kitap ve podcast bulmalarını sağlayan bir platformdu. Platformun aylık 2 milyon civarı kullanıcıya sahip olduğunu belirtelim. Ekip şimdi, Pix ile sunduğu hizmeti daha iyi bir noktaya taşımış oldu.

Bu arada; Pix'in en etkileyici özelliklerinden bir tanesinin, bir rutin halinde kullanılabiliyor olması olduğunu söyleyelim. Dileyen kullanıcılar, e-posta aracılığıyla günlük tavsiye alabilecekler. Ayrıca Likewise mobil uygulamasını bir akıllı televizyona yüklerseniz, söz konusu içeriğe doğrudan geçiş yapabilirsiniz. Zaman zaman hata veren Pix'i hemen kullanmaya başlamak isteyen okurlarımız, buradaki bağlantıyı kullanabilirler.