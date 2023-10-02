Sosyal Medyayı Kasıp Kavuran Yapay Zekâ Akımıyla Ülkemizin İkonik Meme'lerini Resmettik

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Stable Diffusion'ın ControlNet eklentisi sayesinde ortaya çıkan ve sosyal medyanın her köşesinde görebileceğiniz yapay zekâ akımı, bu sefer Türk meme'leriyle karşınızda.

DALL-E’nin yapay zekâ ile görsel üretiminde öncü olmasını beklerken bir anda gelişen Midjourney ve Stable Diffusion’ın DALL-E 2’yi tahtından indirmesine şahit olduk. Söz konusu 3 yapay zekâ aracınıda kullanarak sizlere farklı içerikler üretmiştik. Bunların en güncelinde, şu aralar sosyal medyayı etkisi altına almış olan ‘figürleri manzaraya yedirme’ akımını ülkemizden mekânlarla yapmıştık.

Şimdiyse işi bir nokta daha yukarı taşıdık ve bu sefer mekânlara değil, ikonik meme’lerimize odaklandık. Artık efsaneleşmiş olan bu meme’ler arasında hem dizilerden hem YouTube efsanelerinden hem de farklı camialardan ikonik yüzler göreceksiniz. Lafı fazla uzatmadan görsellerimize geçelim.

İmparator dendiğinde akla ilk kim gelir?

Fatih Terim

Kırmızı şortlu bir birey, kendisini boğulurken çekmediği için nazikçe uyaran abimiz:

Gel Buraya Kırmızı Şortlu

Kenan Komutan'ın yıkılışını hatırlamayan yoktur.

Kenan Komutan

Size bir tavsiye, bir fırında dışarıdan böyle bir tip görürseniz girmeden önce ne alacağınızı kafanızda netleştirin.

Kuzey Tekinoğlu

Bir zamanlar kimsenin dilinden düşmeyen replikleriyle gündem olan bu karakterimiz "ayakta durmakta" zorluk çekerdi.

Aha dayıya sor

"Ne keşfetmek isterdiiiiiim..."

Yürüyen Uçah

Pratik zekânın adeta vücut bulmuş hâli olan bu abimiz...

Beyin Bedava

Millet yapay zekâya kanalize olmak zorunda mı?

Kanalize

Bu şekilde görmek istediğiniz isimleri veya farklı içerik önerilerinizi yorum kısmında bizlerle paylaşabilir ve bir sonraki içeriğimize katkıda bulunabilirsiniz. Bu tür görselleri nasıl üreteceğinizi bilmiyorsanız en profesyonel hâliyle yapabilmek adına hazır sitelere değil, direkt olarak Stable Diffusion üzerinden yapmanızı öneriyoruz. Nasıl yapıldığını görmek için alttaki içeriğimize göz atabilirsiniz.
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