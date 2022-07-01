Film ve dizilerdeki yaratıkların çoğunlukla görsel efekt olmasını bekleriz. Ancak yapım aşasasında makyaj ustası Barrie Gower’ın çalıştığı bir film ya da dizi izliyorsanız, bilin ki gördüğünüz yaratıklar tam olarak görsel efekt ürünü değil. Neredeyse canlanacakmış kadar gerçekçi çalışmalar sonucunda üretiliyorlar.

Game of Thrones’un Akgezenlerinden Stranger Things’in Vecna’sına kadar popüler kültürde yer etmiş birkaç önemli film ve dizinin ürkütücü yaratıkları, makyaj ustası Barrie Gower’ın elinden çıkıyor. Aktörlerin saatlerce üzerinde taşıdıkları protez kıyafetler üreten Gower, bu kıyafetlerin üzerine uyguladığı makyajlarla neredeyse hiç görsel efekte ihtiyaç duyulmayan eserler ortaya çıkarıyor. Yakın zamandaki bir çalışmasından başlayalım. Stranger Things tarihinin en ürkütücü yaratığı Vecna’nın kamera arkasından bir görüntüsü: ( ) Sadece içinde onu canlandıracak aktör yok, o kadar. Aktörün kıyafeti denediği çalışmalardan birkaç kare: ( ) ( ) Yaklaşık 8 saat süren makyaj aşaması da şöyle: ( ) …ve sonuç. Aşağıdaki görüntülerde hiç görsel efekt yok! ( ) ( ) Sanatçının Stranger Things için yaptığı tek çalışma Vecna değil. Dizinin baş karakterlerinden Jim Hopper’ın aldığı basit yaralar için bile aktörün göğsünden gözlerinin altına kadar uzanan plastik makyaj yapılmış: ( ) ( ) Stranger Things’teki bir diğer çalışması da Vecna’dan kurtulan Victor Creel karakterinin gözleri içindi: ( ) Biraz da The Witcher’dan Vereena’ya yakından bakalım isterseniz, sonuna kadar izleyin: ( ) Vereena’nın taktığı protez dişler: ( ) Efektsiz tamamlanmış hali: ( ) Eser miktarda efekt ekleyince ortaya çıkan sonuç böyle: ( ) Witcher için hazırlanan diğer modeller ve yaratıklar: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Witcher’daki şu yaratık Eskel’in parçalandığı anlar o kadar gerçekçi ki iğrenmemek elde değil: ( ) Netflix filmi Last Night in Solo için hazırlanan çok küçük bir kesik yarasında bile Gower’ın imzası var: ( ) 007’nin son filmi No Time to Die’da James Bond’un düşmanını Oscar’lı aktör Rami Malek canlandırmıştı. Yumuşak yüz hatlarını ortadan kaldıran makyaj da Gower tarafından işte böyle yapılmış: ( ) ( ) Sonuç akılalmaz derece de gerçekçi: ( ) ( ) ( ) ( ) Yine No Time to Die filminden toxin gazının etkilerini gösteren yara izleri: ( ) Bir başka Netflix filmi The Green Knight için yapılan çalışmalardan, oyuncu Erin Kellyman’ın başı birebir kopylanmış: ( ) ( ) Tabii ki Emmy ödülü alan The Green Knight’in baş yaratığı da sanatçının ellerinden çıkmış: ( ) Chernobyl dizisindeki radyasyon kaynaklı yaralanmalar… ( ) ( ) ( ) ( ) Chernobyl felaketinin kahramanı Valery Legasov’un yaşlanmış hali: ( ) Sanatçımız Game of Thrones’un unutulmaz karakteri Mountain’in ölümü de hazırlığı haftalar, uygulaması saatler alan bir başka çalışmanın ürünüymüş: ( ) ( ) ( ) Game of Thrones’un 4. sezonundan The Eyed Raven çalışması: ( ) …ve tabii ki Akgezenler! ( ) ( ) ( ) Bonus! ( ) Akgezen’in sağındaki burada gördüğünüz tüm eserlerin yapan sanatçı Gower’ın ta kendisi.

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