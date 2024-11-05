Mottosu oynanabilir sanat eserleri üretmek olan yerli oyun şirketi Recontact Games'in en yeni oyunu Nazar, 4 Kasım itibarıyla oyunseverlerle buluştu.

Kapadokya'da geçen oyun, Anadolu ritüellerinin ve mekanın mistik etkisiyle bilim kurgu ögelerini bir araya getiriyor. Bu ilgi çekici atmosferin yanında, Nazar'ın bir araya getirdiği teknikler ve oyun dinamikleri de ilgi çekici.

FMV ile 2D platform türünü birleştiren Nazar'ın görüntüleri Kapadokya'da yalnızca bir iPhone ile çekilmiş. Kuantum fiziğinden kahve fallarına ilginç ögelerin iç içe geçtiği oyun, aynı zamanda Türk gölge oyunu sanatından ilham almış.

Öğrenciler ile birlikte geliştirilen bir proje:

Recontact FMV üçlemesi ile (Recontact Istanbul, Eyes of Sky, Recontact London) ulusal ve uluslararası birçok ödül kazanan, Apple Store Türkiye'de yılın oyunu seçilen, Recontact İstanbul'da Fikret Kuşkan, Game of Thrones'ta whitewalkerı canlandıran Ross Mullan gibi aktörlerin başrol olarak oynadığı projelerle bilinen Dr. Eray Dinç'in son oyunu olan Nazar, öğrencileri ile birlikte geliştirdiği bir proje.

Dr. Eray Dinç kurucu bölüm başkanı olduğu İstanbul Beykent Üniversitesi ve Dijital oyun tasarımı dersini açmış olduğu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesindeki öğrencileriyle kurduğu bir takım ile üretim aşamasını onları dahil ederek, onları daha mezun olmadan gerçek bir projede çalışma tecrübesi ve deneyimi kazandırıyor. Başrol oyuncuları dahil tamamı Eray Dinç'in öğrencisi.

Nazar'ı canlandıran Beykent Üniversitesi öğrencisi Alperen Ölmez ilk kez kamera karşısına geçiyor. Nazar'ı sesiyle hayat veren ise Kaan Vural. Oyunun tüm çekim süreci sadece Kapadokya ve İstanbul stüdyoları olmak üzere bir iPhone ile Eray Dinç'in kamerayı kullanmasıyla tamamlandı. Seslendirme kadrosunda ise profesyonel isimler yer alıyor. Oyunun müziklerini ise dünyaca ünlü oyun bestecisi Inon Zur'un hazırlamış.

Peki oyun neler sunuyor?

Oyunda karakterimizin geleceği görme yeteneği var ve bu da oyun dinamiklerini oldukça ilgi çekici hale getiriyor. Tamamı gerçek video kayıtlarından oluşan bu oyunda ana karakter Nazar’ı 2 boyutlu ortamda hareket ettirmek için geleceği görme yeteneklerinize ihtiyacınız var. Tamamen bu oyun için tasarlanmış bulmacalarla zamana karşı mücadele ederken, astral seyahat sırasında parapsikolojik yeteneklerinizin ne kadar saniye boyunca geleceği görebileceği ise bilimsel yöntemlerle harmanlanıyor.

Nazar’ın geleceği görme yeteneklerini kullanmak için Zener kartlarını birlikte tahmin etmek gerekiyor. Carl Zener’in 1930’larda parapsikolojik yetenekleri bilimsel olarak ölçmek için yarattığı Zener kartları, aynı zamanda sizin de parapsikolojik yetenekleri ölçecek ve geleceği görme konusunda ne kadar yetenekliyseniz kaderiniz de o kadar görülebilir olacak. Çünkü bu oyunda (duyular dışı algılama) Extrasensory Perception maceranın en önemli anahtarı.

Amacımız şeytani bir örgütü durdurmak!

Geleceği görme yeteneklerini gençken falcı olarak kullanan Nazar, daha sonra Anadolu'nun kadim oluşumlarından Misal İnisinasyonuna dahil olur. Burada ona el veren hocası Mergen onu eğitir ve inisiyatör yapar. Fakat geleceği görme yeteneklerini tüm dünyada kötü amaçlar için kullanan Fatum tarikatını geleneksel metodlarla durduramayacağını anlayınca bilimsel yöntemler kullanan yeni bir takım oluşturur. Nazar artık yetenekleri ve kuantum suikasti ile kullandığı özel teknolojilerle geleceği görmemesi gerekenlerin yeteneklerini elinden alır.

Fatum tarikatının liderlerinin Kapadokya'da toplandığı haberini alan üstat Mergen, bu şeytani oluşumu durdurmak için eski öğrencisi Nazar'ı çağırmaktan başka çaresi yoktur. Nazar, Kapadokya'ya geldiğinde Misal inisinasyonu yetenekli falcı Tela’yı Nazar’a asistan olarak atar.

Nazar, ilk başlarda batıl inançlar ile bilimsel yöntemler arasında sıkışmış hissetse de asıl geçmişinde yaşadığı pişmanlıklar astral seyahatlerinde kara basana karşı savunmasız bırakıyordur. Xenon navigasyonu ile rüyalarında haraket kabiliyeti kazanan Nazar hem kendi geçmişiyle mücadele edecek hem de Fatum tarikatının planlarını durdurmak için geleceğin

daha da karanlık derinliklerini görmek zorunda kalacaktır.

Anadoluda el veren üstatlar, İnisiyatörler, inisinasyonlar, semazenler, kadim bilgiler, mistik güçler, bilimsel yöntemler. Doğu ve batının harmanı Kapadokya’nın muazzam coğrafyasında,

peri bacalarında ve gizemli yer altı şehri Derinkuyu’da sinematik bir şölen, nefes kesen bir hikaye ve oyun mekaniği ile harmanlanmış Nazar'ın dünyasına göz atmak ve bu heyecan verici oyunu deneyimlemek isterseniz Steam sayfasına ulaşabilirsiniz!