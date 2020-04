Saatlerce film seçmekle uğraşanların işini kolaylaştıracak bir film önerileri listesi hazırladık. Rotten Tomatoes’ta liste başı olmuş filmlerden oluşan listemizde sevdiğiniz türün en iyi filmlerini bulacaksınız.

Vaktinizi en keyifli geçirmenin yollarından biri iyi bir film izlemektir ama hangi film? İzleyicilerin çoğu iyi bir film ararken farkında olmadan saatler harcıyorlar. Kararsız izleyiciler için Rotten Tomatoes’ta liste başı olmuş, en iyi filmlerden oluşan bir film önerileri listesi hazırladık. Bu film önerileri listesinde sevdiğiniz türe ait en iyi filmleri bulacaksınız.

Rotten Tomatoes’ta filmler eleştirmenler tarafından değerlendiriliyor. Yani bu film önerileri listesindeki tüm filmler sinema dünyasını en iyi bilen kişiler tarafından değerlendirilen ve en yüksek puanları alan yapımlar. Film önerileri listemize her türden toplam 45 filmi aldık ve kararsız izleyiciler için izledikleri zaman pişman olmayacakları bir liste hazırladık.

Eleştirmenlerden her türden film önerileri:

Korku Us The Cabinet of Dr. Caligari Get Out Nosferatu, a Symphony of Horror A Quiet Place

Komedi Toy Story 4 Lady Bird BlacKkKlansman Booksmart The Farewell

Gizem Us Mission: Impossible - Fallout The Irishman Citizen Kane The Cabinet of Dr. Caligari

Drama Black Panther Avengers: Endgame Lady Bird Mission: Impossible - Fallout The Irishman

Bilim Kurgu ve Fantastik Black Panther Avengers: Endgame Toy Story 4 The Wizard of Oz Spider-Man: Into the Spider-Verse

Aksiyon ve Macera Black Panther Avengers: Endgame Mission: Impossible - Fallout Spider-Man: Into the Spider-Verse Mad Max: Fury Road

Animasyon Toy Story 4 Spider-Man: Into the Spider-Verse Inside Out Coco Snow White and the Seven Dwarfs

Belgesel Won't You Be My Neighbor? I Am Not Your Negro Apollo 11 Man on Wire Amazing Grace

Art House The Cabinet of Dr. Caligari Nosferatu, a Symphony of Horror La Grande illusion The Battle of Algiers Metropolis



Korku:

Us, 2019

The Cabinet of Dr. Caligari, 1920

Get Out, 2017

Nosferatu, a Symphony of Horror, 1922

A Quiet Place, 2018

Rotten Tomatoes’ta eleştirmenler tarafından en yüksek puan alan korku türündeki film önerileri listemizin ilk sırasında 2019 tarihli Us filmi bulunuyor. Bazıları siyah beyaz olan listedeki bu filmler türünün en seçkin örnekleri ve pek çok ilki başarmış filmler olarak kabul ediliyor. Başka listelerde de karşımıza çıkacak olan 1920 tarihli The Cabinet of Dr. Caligari, Us filminin yönetmenine ait bir şaheser olan Get Out listedeki en dikkat çeken filmler arasında.

Komedi:

Toy Story 4, 2019

Lady Bird, 2017

BlacKkKlansman, 2018

Booksmart, 2019

The Farewell, 2019

Her biri 2010’lu yılların sonlarına doğru yapılmış olan Rotten Tomatoes’ta eleştirmenler tarafından en yüksek puan alan komedi türündeki film önerileri listemizin ilk sırasında bir animasyon filmi olması dikkat çekici. Listedeki Lady Bird ve BlacKkKlansman işledikleri ilginç konularla seyirciye bir komediden çok daha fazlasını sunuyorlar.

Gizem ve Aksiyon:

Us, 2019

Mission: Impossible - Fallout, 2018

The Irishman, 2019

Citizen Kane, 1941

The Cabinet of Dr. Caligari, 1920

Korku filmleri listesinde olduğu gibi Us’ın başını çektiği gerilim filmleri listesinde, büyük ses getiren The Irishman ve Orson Wells’in 1941 tarihli başyapıtı Citizen Kane öne çıkan filmler arasında. Rotten Tomatoes’ta eleştirmenler tarafından en yüksek puan alan gerilim türündeki film önerileri listemizdeki filmlerden hangisini izlerseniz izleyin, film boyunca heyecanınız bir an olsun azalmayacak.

Drama ve Aksiyon:

Black Panther, 2018

Avengers: Endgame, 2019

Lady Bird, 2017

Mission: Impossible - Fallout, 2018

The Irishman, 2019

Listenin ilk iki sırasında Marvel filmleri olması pek çok kişiyi şaşırtacaktır. Yine şaşırtan bir şekilde Layd Bird hem komedi hem de dram türündeki film önerileri listesinde yer almış durumda. Rotten Tomatoes’ta eleştirmenler tarafından en yüksek puan alan dram türündeki film önerileri listemizde en dikkat çeken film ise Mission: Impossible - Fallout.

Bilim kurgu ve fantastik:

Black Panther, 2018

Avengers: Endgame, 2019

Toy Story 4, 2019

The Wizard of Oz, 1938

Spider-Man: Into the Spider-Verse, 2018

Rotten Tomatoes’ta eleştirmenler tarafından en yüksek puan alan bilim kurgu türündeki film önerileri listemizde, biri animasyon olmak üzere tam üç tane Marvel filmi var. Hem komedi hem de bilim kurgu türünde değerlendirilen Toy Story 4 filminin yanı sıra listede en dikkat çeken film 1938 tarihli, efsaneler arasında kabul edilen The Wizard of Oz. The Wizard of Oz, döneminde olduğu kadar günümüzde de en ilgi çeken filmlerden bir tanesi.

Aksiyon ve macera:

Black Panther, 2018

Avengers: Endgame, 2019

Mission: Impossible - Fallout, 2018

Spider-Man: Into the Spider-Verse, 2018

Mad Max: Fury Road, 2015

Rotten Tomatoes’ta eleştirmenler tarafından en yüksek puan alan aksiyon ve macera türündeki film önerileri listemizde kimseyi şaşırtmayacak şekilde üç tane Marvel filmi bulunuyor. Dram filmleri listesinde şaşırtsa da bu listeye tam uyuyor Mission: Impossible - Fallout. Mad Max: Fury Road ise tüm zamanların en iyi aksiyon ve macera filmleri listesine son anda girmiş gibi görünse de, türe yaptığı katkılar için alkışı hak eden bir film.

Animasyon:

Toy Story 4, 2019

Spider-Man: Into the Spider-Verse, 2018

Inside Out, 2015

Coco, 2017

Snow White and the Seven Dwarfs, 1937

Tüm zamanların en iyi animasyon filmleri arasında elbette diğer listeleri de yer alan Toy Story 4 ve Spider-Man: Into the Spider-Verse olmazsa olmaz. Snow White and the Seven Dwarfs yani Türkçe ismiyle Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler hikayesinin Disney tarafından yapılan film versiyonu da listede dikkat çeken filmler arasında. Rotten Tomatoes’ta eleştirmenler tarafından en yüksek puan alan animasyon türündeki film önerileri listemizdeki diğer iki filmin yapımcısı da elbette Pixar.

Belgesel:

Won't You Be My Neighbor?, 2018

I Am Not Your Negro, 2017

Apollo 11, 2019

Man on Wire, 2008

Amazing Grace, 2019

Rotten Tomatoes’ta eleştirmenler tarafından en yüksek puan alan belgesel türündeki film önerileri listemizdeki tüm filmlerin anlattıkları hikayelere hayran kalacaksınız. Bir televizyon sunucusunun yaşamı, ırk ilişkilerinin geçmişi, ABD’nin uzay macerası, hayret veren bir ip cambazı ve bir siyahi kadın şarkıcının var olma mücadelesi. Tüm zamanların en iyi belgeselleri olan bu filmler izleyiciye belki de hiç bilmedikleri dünyaların kapısını aralıyor.

Art House:

The Cabinet of Dr. Caligari, 1920

Nosferatu, a Symphony of Horror, 1922

La Grande illusion, 1938

The Battle of Algiers, 1967

Metropolis, 1927

Rotten Tomatoes’ta eleştirmenler tarafından en yüksek puan alan bağımsız film önerileri listemizdeki filmlerin çoğunun 20. yüzyılın ilk yarısında çekilmiş olması sizi şaşırtmasın çünkü pek çok film eleştirmeni gerçek Art House türünün o dönem yapıldığına inanıyor. Filmlerin bu şekilde adlandırılması ya da siyah beyaz olması sizi yanıltmasın, her biri hem konusu hem çekim teknikleriyle nedeniyle tekrar tekrar izlenmeyi hak eden yapımlar.

Fİlm önerileri listemizin sonuna geldik. Her türden toplam 45 farklı filmi tavsiye ettiğimiz listemizdeki tüm filmler eleştirmenler tarafından tam not alsalar da, bazıları seyirci tarafından beklediği ilgili göremediler. Listedeki filmlerle ilgili fikirlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.