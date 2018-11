Sinema evreni içerisinde çoğu kişinin bilmediği 11 gerçek.

Güzel bir kasım gününde oturup film izlemek, milyonlarca insanın sevdiği bir şey. Sabahtan akşama kadar, güzel filmler izleyip, tatilinizi kafa dağıtarak geçirmek hoş olacaktır. Bugün sizlere, yalnızca film hayranlarının bilebileceği 11 bilgi vereceğiz.

Filmlerde Paranın Fazla Gerçekçi Olmasına İzin Yoktur

Bu tabii ki tüm dünyayı kapsayan bir durum değil. Ancak örnek vermek gerekirse ABD içerisinde, çekilen filmlerde gerçek para kullanılmasını koyalım bir kenara, kullanılan sahte paraların da gerçeğe çok yakın olması yasaktır. Örneğin paranın bir yüzü olamaz, ya da boyut olarak %75 oranında küçük, %150 oranında büyük de olabilir.

Bunun sebebi ise 2001 yılında Rush Hour 2 filminde kullanılan gerçeğe çok yakın paraların filmin çekiminden sonra halka ulaşması ve halkın bu paraları gazinolarda kullanmaya çalışmasıdır.

Fight Club'da Bulunan Neredeyse Her Sahnede Starbucks Fincanı Bulunmaktadır

Üstelik bu bir reklam çalışması olarak dahi yapılmadı. Daha çok iğneleme yapmak için kullanılan yöntem, anlam olarak Los Angeles'da aşırı fazla Starbucks bayiisi olduğunu ve insanların bundan kaçamadığını göstermekti.

1929'dan Önce Çekilmiş Amerikan Filmlerinin Neredeyse Tamamı Sonsuza Dek Kayboldu

İçinde dünyanın ilk 3 boyutlu filmi olan The Power of Love dahil olmak üzere 1929 öncesinde çekilmiş olan filmlerin %90 gibi bir oranı kayboldu. Üstelik herhangi bir yangın, çalınma vb. durumu da söz konusu değil. Dümdüz nerede olduğu, ne olduğu bilinmiyor, hepsi kayboldu.

Oscar Ödülü, İsmini Bette Davis Sayesinde Aldı

Öncelikle ödülün ismini 1939 yılında aldığını söyleyebiliriz. Bunun öncesinde ise insanlar isimsiz bir ödül almaya alışmıştı bile. Peki bu Oscar ismi nereden geldi? Bu konuda bir kaç farklı teori bulunmakta ancak en çok kabul gören, Bette Davis isimli aktrisin ödülün şekil açısından kocası Oscar'a benzemesi ve ödülü alırken bu şekilde isimlendirmesi oldu.

Shrek Görüntü Olarak Gerçek Bir İnsandan Esinlenildi

Evet belki kulağa biraz kaba gibi gözükebilir, çünkü Shrek çirkinliği ile de ön plana çıkan bir karakter. Maurice Tillet, Shrek'in ilk prototip versiyonu oldu. 1903 yılında Rusya'da doğmuş olan Tillet, 17 yaşında yakalandığı fiziksel bir hastalık ile büyük ve farklı bir görünüme sahip oldu.

Shrek'in orijinal sürümünde Stein doğrudan Tillet'i çizmemişti. Ancak final sürümünde DreamWorks tam olarak bunu yaptı.

Amerika'da Hayvan Hakları Koruyucusu Bir Grup, Esaretin Bedeli'ni Protesto Etti

Günümüzde hala dünyanın en iyi filmleri arasında görülen efsane Esaretin Bedeli, bir sahnesinden dolayı çıktığı zamanlarda oldukça yoğun protestolara tutuldu.

Fotoğraftaki sahnede kuşa canlı bir kurt verilmesinden dolayı protesto edilen film yapımcıları, herhangi bir geri dönüşte bulunmadı. Protestocular ise yapılan açıklamalarda "Filmde canlı bir kurt yerine doğal yollarla ölmüş bir kurt kullanmaları gerekirdi." ifadelerinde bulundu.

Oz Büyücüsü Filminin Yıldızı Judy Garland'a, Çekimler Esnasında Aç Bırakılıp Sigara İçirildi

Ne yazık ki bu gibi durumlar şu an için Hollywood'da oldukça sıradan. Film stüdyoları artık aktrislerin tüm hayatını kuklaymışçasına karışır oldu. Oz Büyücüsü'nün yıldızı Judy Garland'da bunlardan biri oldu. Film çekimleri esnasında 16 yaşındaki Garland, kilo alıp görünüşünde değişiklik olmaması için "diyet" adı altında aç bırakılıp sigara içirildi. Çekimler olduğu süre içerisinde her gün yalnızca yarım kase çorba ve bir adet salatalık ile geçindi.

Üstelik bunların yanında oyuncuların uyumakta problem yaşamaması için her akşam belirli saatlerde stüdyo kliniğine gidip belirli ilaçlarla uyuması zorunlu kılındı. Belki de 16 gibi küçük bir yaşta böyle şeylere zorlanması çok genç bir yaşta göçüp gitmesinin sebebiydi...

George Lucas'ın Indiana İsimli Köpeği, Chewbacca Prototipiydi

George Lucas bir açıklamasında "Filmleri yazarken bir Alaska kurdu türü köpeğim vardı. Harika bir köpekti ve ben senaryoları yazarken hep yanımda otururdu, ben araba kullanırken beni yalnız bırakmazdı. Bu çok büyük, çok sadık ve çok kıllı bir köpekti. Tüm bunlar esnasında Han Solo'nun Chewbacca'sı ortaya çıktı."

Ayrıca dünyaca ünlü Indiana Jones serisinin ismi de yine bu köpekten gelmekte.

Sherlock Holmes Yaratıcı Arthur Conan Doyle, Benedict Cumberbatch ile Uzaktan Akraba

Arthur Conan Doyle'un, oldukça eski dönemde yarattığı Sherlock Holmes karakteri sonrasında beyaz perdeye uyarlanırken karakteri canlandıran Benedict Cumberbatch rol oynadı ve bu ikisi uzaktan akraba.

14. yüzyıllara dayanan akrabalıkların şu an için herhangi bir getirisi ise bulunmuyor.

'Balık Etli' Olarak Görülen Marilyn Monroe'nin Kullandığı Elbiselere Şu Anki Sıfır Beden Modeller Dahi Sığamıyor

Marilyn Monroe, dünya genelinde en çok Some Like It Hot isimli film ile biliniyor ve bu filmde oynarken Monroe hamileydi (maalesef tüm hamilelikleri düşük ile sonuçlandı). Bu sebeple de film esnasında normalde olduğundan biraz daha fazla kilosu vardı.

Şimdi ise sıfır beden olarak adlandırılan mankenler bile Monroe'nin zamanında kullandığı elbiselere sığamıyor.

Öyle Bir Film Var Ki, Çıkış Tarihi 2115

Filmin sloganı "Hiç kimsenin göremeyeceği film" ve bu acı bir gerçekliğe sahip. Şu an canlı olan hiç kimse bu filmi göremeyecek ve izleyemeyecek. Bilim kurgu türünde olan bu film tam olarak Kasım 2115 tarihinde yayınlanacak (tabii o zamana film kalırsa) .

Film için yayınlanan 3 video da bulunmakta. Film ile ilgili herhangi bir ipucu vermemesine karşın gelecek hakkındaki 3 potansiyel durumu gösteriyor. Retro, Nature ve Future isimleri ile yayınlanan trailerlara isimlerin üstüne tıklayarak ulaşabilirsiniz.