Film sahnelerinde, kalabalık ortamlarda çekilen görüntülerin arkasında oldukça yanıltıcı bir gerçek olduğunu söylesek? Bu içerikte sinema sektörüne, basit ama etkili bir çözüm sunmayı başarmış bir şirketten bahsedeceğiz.

Sinema setinde yüzlerce hatta bazen binlerce insanın yer aldığı o büyük sahneleri hatırlarsınız.

Stadyumlarda ya da şehir merkezlerinde büyük kalabalıklar var gibi görünen sahnelere, aslında çok daha ucuz bir alternatifle çözüm bulunuyor.

The Inflatable Crowd Company (Şişme Kalabalık Şirketi) tam da bu noktada basit ama etkili bir çözüm sunuyor.

Adından da anlaşılacağı üzere şirket, filmlere bu sahnelerde kullanılmak üzere tasarlanmış şişme insan modelleri sunuyor.

Bu firma, şişirilebilir plastikten yapılmış kalabalıkları kullanarak film yapımcılarına ekonomik ve pratik bir alternatif sunmayı başarıyor.

Şirketin şişirilebilir figürleri, istenilen role uygun şekilde giydiriliyor ve farklı yüz maskeleri takılarak kişiselleştirilebiliyor.

Sahnelere dikkatlice yerleştirilen bu kalabalıklar, uzaktan bakıldığında gerçek insanlar gibi görünüyor ve film yapımcılarına ucuz bir alternatif sunuyor.

Film yapımcılarının bu kalabalık görüntüyü sağlamak için gerçek figüranlar ya da CGI kullanmaktan kaçınıp, The Inflatable Crowd Company'nin sunduğu bu pratik çözümü tercih etmelerinin sebebi oldukça basit.

Sebebi maliyetler!

Örneğin, CGI teknolojisi her ne kadar etkileyici olsa da çok fazla zaman para ve teknik ekip gerektiriyor.

Bu sebeple şirket, çok daha ucuz bir alternatif sunarak yapımcıların yüzünü güldürüyor ve gerçek insanlarla dolu bir kalabalık organize etmek yerine, bu figürler sayesinde büyük sahnelerde ihtiyaç duyulan kalabalıklar dakikalar içinde yaratılabiliyor.

Iron Man 2 ve benzeri birçok ünlü yapımda bu şirketin sunduğu hizmetlerden yararlandığı biliniyor.

Uzak mesafeden tıpkı gerçek insanlar gibi görünen bu figürler, yaklaştığınızda tuhaf yüz ifadeleri ve sert plastik görünümüyle ürkütücü bir atmosfer yaratsa da film yapımcılarının maliyet sorununu çözerek onların yüzünü güldürmüş gibi görünüyor.

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