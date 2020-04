Final Fantasy VII Remake İçin 7 Dövüş Taktiği

Final Fantasy serisinin efsaneleşen 7. oyunu, yarın PS4 platformuna günümüz grafikleriyle yeniden geliyor. Oyunun geliştiricisi Square Enix, Final Fantasy VII Remake’te kullanabileceğimiz 7 dövüş taktiğini bizlerle paylaştı. Gelin taktiklere yakından bakalım.

Square Enix tarafından geliştirilen Final Fantasy, günümüzde oyuncular tarafından en çok sevilen seriler arasında yer alıyor. Toplamda 15 ana oyuna ev sahipliği yapan seri, özellikle yedinci oyunuyla tüm dünyada fazlasıyla ses getirmişti; hatta belki de serinin günümüzde en çok sevilen oyunu Final Fantasy VII bile denebilir.

Yalnızca Final Fantasy VII oyununun bu denli hayran kitlesine sahip oluşu da Square Enix’i bu oyunun bir remake versiyonunu çıkarmaya itti. İşte Final Fantasy serisinin 7. oyununu günümüze taşıyacak Final Fantasy VII Remake, yarın çıkış yapıyor. Square Enix de hem Final Fantasy hayranları hem de seriye yeni başlayacaklar için küçük bir dövüş rehberi oluşturdu. İşte Final Fantasy VII Remake’te kullanabileceğiniz 7 dövüş taktiği:

1. ATB’yi olabildiğince fazla kullanın:

Final Fantasy VII Remake’in dövüş sistemi ATB’ye dayalı durumda. Oyunda dövüştükçe karakterin HP göstergesinin altında iki farklı bar doluyor. Bu barlardan herhangi biri tamamen dolduğunda biriken ATB’yi yetenek, büyü veya bir eşya üzerinde kullanabilirsiniz.

Oyundaki standart vuruşlar, fazla hasar vermiyor ancak ATB barlarını çok daha hızlı dolduruyor. Bununla birlikte karakterler arasında düzenli olarak değişim yapmak da ATB barınızın daha hızlı bir şekilde dolmasını sağlıyor. Bar dolduğunda düşmanlarınıza en fazla miktarda hasar verebilmek için ATB’yi kullanın.

2. Bloklamayı unutmayın:

Final Fantasy VII Remake’te bloklamak ve yuvarlanarak kaçmak olmak üzere iki temel savunma tekniği bulunuyor. Blok yaptığınız takdirde daha az hasar alırken yuvarlanarak kaçtığınızda hiçbir hasar almayabilirsiniz. Bu durumda doğal olarak yuvarlanmanın daha mantıklı olduğunu düşünebilirsiniz ancak durum öyle değil.

Öncelikle yuvarlanmak için zamanı muhteşem bir şekilde ayarlamanız gerekiyor. Bloklamaksa yuvarlanmaktan kat kat daha kolay. Bunun yanı sıra bloklamanın getirdiği bazı ekstralar da var. Örneğin bazı düşmanlara karşı çok daha hızlı karşı saldırı yapabiliyorsunuz.

3. Savaşlar arasında can doldurun:

Oyunda her savaşa tam canla girmeyi unutmayın. Savaş içerisinde büyü ya da eşya yardımıyla can doldurabilirsiniz ancak bu durum sizin ATB’nize mal olacaktır. Eşyaları ve büyüleri savaş dışında da kullanabildiğinizden savaş sırasında değil de savaş öncesinde can doldurmak sizin için çok daha iyi olacaktır.

4. Düşmanlarınızın zayıflıklarından faydalanın:

Oyundaki çoğu düşmanın en az 1 zayıf noktası bulunmakta. Oyunun başlarında bu durum biraz belirgin olsa da oyunda ilerledikçe zayıf noktaları daha zor bulmaya başlayacaksınız ancak maceranızın bir noktasında Assess Materia’yı ele geçirmeyi başaracaksınız. Bu eşyayı kullandığınız takdirde düşmanınızın tüm zayıf noktalarını görebileceksiniz.

5. Nasıl sersemletmeniz gerektiğini anlayın:

Oyundaki düşmanlarınıza hâkim olmak istiyorsanız onları nasıl sersemletmeniz gerektiğini de öğrenmek zorundasınız. Sersemletmek, düşmanınızın size saldırmasını belli bir süre engeller. Dolayısıyla düşmanlarınızın sersemlik barını sürekli takip etmeyi unutmayın.

Düşmanınızı sersemletmenin en basit yollarından birisi düşmana seri bir şekilde saldırmaktır. Kısa süre içerisinde fazlasıyla hasar vermeyi başarabilirseniz düşmanınız ‘baskı altında’ durumuna geçecektir. Düşman bu durumdayken sersemlik barı da çok daha hızlı dolacaktır.

6. Midgar’ı keşfetmek için zaman ayırın:

Final Fantasy VII Remake, genelde sizi ana görevinize doğru yönlendirir ancak oyunda bazı zamanlarda ana göreve gitmek için acele etmenize gerek yoktur. İşte bu nedenle arada bir ana göreve gitmek yerine etrafta dolaşmayı ve etrafı keşfetmeyi deneyin. Oyunda işinize yarayacak birçok şey keşfedilmeyi bekliyor.

7. Klasik Mod'u deneyin:

Oyunlarda fazla aksiyon mekaniği sevmiyorsanız ya da temponuzu biraz daha düşürmek istiyorsanız oyunda bulunan Klasik Mod’u denemelisiniz. Bu oyun modunu oyun içinde ‘Sistem’ menüsünden seçebilirsiniz. Oyununuzu Klasik Mod'a aldığınızda karakterin hareketi, saldırısı ve savunması otomatik olacaktır. Dolayısıyla oyunda odaklanmanız gereken tek şey karakterinize yönergeler vermek olacak.