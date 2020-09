Epic Store, Toplam Fiyatı 501 TL Olan 3 Oyunu Ücretsiz Sundu

Epic Store üzerinden kısa bir süre için ücretsiz olarak sunulan oyunlar köşemizde bugün Stick It To The Man!, Football Manager 2020 ve Watch Dogs 2 var. Toplam satış fiyatı 501 TL olan oyunlar, Epic Store üzerinde bir süre boyunca ücretsiz sunuluyor. Oyunu kütüphanenize eklemek için yapmanız gerekenleri anlatıyoruz.

Epic Games, geçtiğimiz yıl başlattığı bir etkinlikle her hafta ücretsiz olarak bazı oyunlar sunacağını açıkladı. Bu kampanyanın 2020'nin başına kadar devam edeceği söyleniyordu ancak durum çok da böyle olmadı. Epic Games, bazı oyunları ücretsiz olarak sunmaya devam ediyor. Platformda ücretsiz olarak sunulan oyunların başka platformlarda zaman zaman hayli yüksek bedellere satılması da oyun tutkunlarının ilgisini çekiyor. Epic Games, şimdi normal fiyatı 13,00 TL olan Stick It To The Man! adlı oyunu ücretsiz yaptı. Stick It To The Man! nasıl bir oyun? Oyun Türü: Macera, Platform, Komedi

Oyun Boyutu: 2 GB

Fiyatı: 13,00 TL

Ücretsiz Olduğu Süre: 17.09.2020'den itibaren 1 hafta Zoink tarafından geliştirilen ve Ripstone tarafından yayınlanan Stick It To The Man!, 2013'de karşımıza çıkmıştı. Steam'deki incelemelerde "Çok Olumlu" alan oyun, olağanüstü güçleri sayesinde insanların zihnini okuyabilen ve bu sayede dünyayı değiştirebilme potansiyeli olan Ray isimli karakterin etrafında geçiyor. Ray'in işlemediği bir suç nedeniyle aranması ise platform tabanlı oyuna aksiyon ve macera dolu anlar yaşatmaya çalışıyor. Stick It To The Man! oynanış videosu Gerek fantastik gerek bilim kurgu pek çok eserde evreni kendi isteğine göre eğen, büken, şekillendiren karakterlere alışkınız. Bizim biricik karakterimiz Ray de bir gün kafasında zihinsel güçler veren bir pembe spagetti ile uyandıktan sonra ortalık karışmaya başlıyor. Etrafımızdaki kağıt evreni kendi kafamıza göre kesip, sağdan soldan bulduğumuz şeylerle yapıştırarak içinde düştüğümüz komplodan kurtulmaya çalışıyoruz. Oyunun atmosferi ve oynanışı gayet keyifli olsa da İngilizce bilgisi oyundan alınan hazzın bir iki seviye daha yukarı çıkmasını sağlıyor. Oyunda yapmamız gereken aslında oldukça basit: insanların ve hayvanların zihnini okuyarak nesneleri toplayıp bulmacaları çözmek. Tabii zaman zaman gülmekten bulmacaları çözmek biraz zor olabiliyor. Zira oyun özellikle absürd komedi sevenleri kendine aşık edebilir. Stick It To The Man! sistem gereksinimleri Minimum İşletim Sistemi: Windows XP

İşlemci: Çift Çekirdek 1,6 GHz

Ekran Kartı: AMD Radeon 6310 / ATI Radeon HD 4650

Bellek: 2 GB RAM

Depolama: 2 GB boş alan Football Manager 2020 nasıl bir oyun? Oyun Türü: Menajerlik, Simülasyon

Oyun Boyutu: 7 GB

Fiyatı: 219 TL

Ücretsiz Olduğu Süre: 17.09.2020'den itibaren 1 hafta Pek çok kişinin hayali olan futbol takımı yöneticiliğini birinci elden deneyimlemeye en yakın olduğumuz oyun olan Football Manager, her yıl gelişerek yoluna devam ediyor. Kendi alanında rakipsiz olan oyun milyonları kendine çekmeyi başarıyor. Football Manager 2020 oynanış videosu Takımınızın transfer politikasına mı bozuldunuz? İngiltere'de mahalle takımından hallice bir takımı Premiere League'de mi hayal ediyorsunuz? Yenilir armada San Marino'nun makus talihini, altyapıdan oyuncular yetiştirerek değiştirmeyi mi düşünüyorsunuz? Football Manager 2020 bunun için doğru yer. Taktik verin, takım içi ilişkileri kontrol edin, antrenman programlarını verin, takımınıza genç yıldız adayları arayın. Football Manager serisinin son oyunu, hazır da ligler yeniden başlamışken alevlenen futbol aşkıyla bilgisayar başında uzun saatler vaat ediyor. Football Manager 2020 sistem gereksinimleri Minimum: 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7 (SP1), 8/8.1, 10 (Update 1803/Nisan 2018 veya sonrası) – 64 bit

İşlemci: Intel Pentium 4 (64 bit), Intel Core 2 veya AMD Athlon 64 – 2,2 GHz+

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: Intel GMA X4500, NVIDIA GeForce 9600M GT veya AMD/ATI Mobility Radeon HD 3650 – 256 MB VRAM

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 7 GB kullanılabilir alan Watch Dogs 2 nasıl bir oyun Oyun Türü: Aksiyon, Açık Dünya

Oyun Boyutu: 27 GB

Fiyatı: 269 TL

Ücretsiz Olduğu Süre: 17.09.2020'den itibaren 1 hafta Teknoloji devriminden sonra San Francisco'ya geldiğimiz bu oyunda çeşitli bulmacaları hacker olmamızdan gelen becerilerimizle, çeşitli sıkıntıları da daha farklı yöntemlerle aşmaya çalışıyoruz. Amacımızsa masum halkı suç baronlarından kurtarmak. Watch Dogs 2 oynanış videosu ctOS 2.0 adı verilen ve suç baronlarının masumları izlemek, vatandaşları kontrol etmek için kullandığı oldukça saldırgan bir işletim sistemi, toplumsal yaşamı tehdit etmeye başlamıştır. Tabii ki kodamanların sistemini kırıp parçalayacak olan kişilerden biri de bizim kahramanımızdır. Teknoloji devrimi sonrasında ABD'nin önemli teknoloji merkezi San Francisco Körfez Bölgesi'nde yaşayan Marcus Holloway olarak en büyük korsanlık eyleminde DedSec grubuna katılıyoruz. Sonrasında olaylar her zamanki gibi dallanıp budaklanıyor. Watch Dogs 2 sistem gereksinimleri Minimum: İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64 bit)

İşlemci: Intel Core i5 2400s 2,5 GHz, AMD FX 6120 3,5 GHz veya daha iyi

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 2 GB VRAM veya AMD Radeon HD 7870, 2 GB VRAM veya daha iyisi

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 27 GB kullanılabilir alan Önerilen: İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64 bit)

İşlemci: Intel Core i5 3470 3,2 GHz, AMD FX 8120 3,9 GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780 | AMD Radeon R9 290, VRAM veya daha iyi

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 27 GB kullanılabilir alan Oyunu kütüphanenize nasıl ekleyebilirsiniz? Oyunları arşivinize eklemeniz için sahip olmanız gereken tek şey bir Epic hesabı, onu da zaten ücretsiz olarak dakikalar içerisinde edinebiliyorsunuz. Sonrasında yapmanız gerekenlerse şu şekilde: Epic Games hesabınıza giriş yapın.

Oyun sayfasına gidin (buna ve buna da)

Yükle tuşuna basın.

Siparişi Ver'e tıklayın.

Oyunlar böylece kütüphanenize eklenmiş olacak.

Epic Games Store sizden iki faktörlü kimlik doğrulama isteyecektir. Epic Games bu hafta bir yeni ücretsiz oyunla karşımıza çıktı. Daha fazla ücretsiz oyun için bizi takip etmeye devam edin.

