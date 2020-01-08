Final Fantasy XV, Bir Kez Daha Mobile Geliyor

Oyun dünyasının en büyük markalarından bir tanesi olan Final Fantasy XV, bir kez daha mobil dünyaya yolunu bulmaya hazırlanıyor. Yeni mobil oyun, çevrimiçi çok oyunculu bir rol yapma oyunu olacak.

Oyun dünyasının en büyük markalarından bir tanesi olan Final Fantasy, daha önce çıkardığı birçok oyunuyla farklı platformlarda milyonlarca oyuncuya ulaşmayı başarmıştı. Final Fantasy, yeni bir oyunuyla daha mobil platformlara yolunu bulmaya hazırlanıyor.

Oyun endüstrisinin en bilindik stüdyolarından bir tanesi olan Square Enix, mobil cihazlara gelecek olan Final Fantasy XV için Güney Koreli geliştirici JSC Games ve Çinli oyun yapımcısı GAEA Mobile ile iş birliğine gitti. Geliştirilecek oyun, çevrimiçi çok oyunculu bir rol yapma oyunu olacak.

Final Fantasy 15 Mobile

Şu an için Final Fantasy 15 Mobile olarak adlandırılan oyun üzerinde birkaç yıldır çalışılıyor. Inven’de yer alan habere göre Unreal Engine 4 ile geliştirilen oyun, Shanghai Oriental Pearl Group tarafından yayınlanacak.

Aslında Final Fantasy markası, mobil dünyaya tamamen uzak değil. Square Enix, 2017 yılında iyi eleştirilerle karşılandığını söyleyemeyeceğimiz Final Fantasy XV: A New Empire oyununu yayınlamıştı. Mobil oyuncular ve Final Fantasy hayranları, takip eden yıl ise Final Fantasy XV: Pocket Edition ile karşılaşmışlardı.

Kultur’da yer alan habere göre yeni mobil oyun, Final Fantasy XV dünyasına paralel bir yapıya sahip olacak ve Noctis’in yolculuğuna başlamasından hemen sonrasını konu alacak. Yeni mobil oyun, oyunculara keşfedecekleri yepyeni bölgeler sunacak. Oyunun geliştiricileri, orijinal konsol deneyimini dokunmatik temelli kontrollerle birlikte mobile getireceklerini ifade ediyorlar.

Oyunla ilgili yayınlanan herhangi bir video ya da görsel bulunmuyor. Ancak oyuna dair bir tanıtım videosunun, bu senenin ilk yarısında yayınlanacağı düşünülüyor. Ayrıca oyunun ilk olarak Çin’de daha sonra dünyanın geri kalanında yayınlanması bekleniyor.