PS4 İçin Final Fantasy VII Remake Demo Yayınlandı

Final Fantasy VII Remake'in ücretsiz demo sürümü PlayStation 4 platformu için ücretsiz olarak yayınlandı. Oyuncular, demo sürümünde oyunun ilk bölümünü deneyebiliyorlar.

Square Enix'in en popüler oyun serilerinden biri olan Final Fantasy'nin yeni oyunu Final Fantasy VII Remake önümüzdeki ay çıkacak. Yayıncı, bugün yaptığı sürpriz bir duyuruyla oyunun ücretsiz demo sürümünün PS4 platformunda yayınlandığını açıkladı.

Oyuncular, demo sürümü ile Final Fantasy VII Remake'in ilk bölümünde Mako Reactor 1 bombalama görevini deneyimleyebiliyorlar. Oyunun karakterlerinden Cloud Strife ve Barret Wallace'ın yer aldığı bu bölüm, yeniden tasarlanan savaş sistemini deneme şansı da sunuyor.

Final Fantasy VII Remake demosunu 11 Nisan'dan önce indiren oyuncular, 10 Mart'ta ücretsiz olarak özel bir tema alacaklar. Demonun PSN sayfasında dosya boyutunun 7.59 GB olduğu görülüyor ve ilk bölüm için oldukça makul bir boyutta olduğu söylenebilir. Bununla birlikte, demo sürümünde kaydedilen ilerlemenin ana oyuna taşınmayacağı belirtiliyor.

Final Fantasy VII Remake, ilk kez 1997'de PlayStation için piyasaya sürülmüştü. Oyunda Dünya, gezegenin yaşam gücünü mako enerjisi halinde kontrolü altında tutan bir şirket olan Shinra Electric Power Company'nin hakimiyetindeydi. Shinra'nın SOLDIER biriminin eski üyesi ve artık bir paralı asker olan Cloud Strife, Avalanche isimli direniş grubuna destek olarak düzene karşı mücadele veriyor.

Final Fantasy VII Remake, 10 Nisan'da PS4 için piyasaya sürülecek. Yayıncı, oyunun ilerleyen zamanlarda diğer platformlara da geleceğini açıkladı. Final Fantasy VII Remake'in demo sürümünün sayfasına buradan erişebilirsiniz.