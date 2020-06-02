Final Fantasy VII Remake Teması, PS Store'da Ücretsiz Oldu

Final Fantasy serisinin sevilen karakteri Tifa’yı ana sayfaya taşıyan Final Fantasy VII Remake Tifa teması, PlayStation Store’da ücretsiz oldu. Temayla birlikte özel ikonlar, ses efektleri ve bir arka plan müziği de oyunculara sunuluyor.

Oyuncuların en sevdiği oyun serileri arasında yer alan Final Fantasy’nin 7. oyunu, geçtiğimiz aylarda güncel grafiklere kavuşmuş hâliyle Final Fantasy VII Remake ismiyle yeniden yayınlanmıştı. PlayStation 4 platformuna özel olan oyun, aynı zamanda serinin en sevilen yapımı olan oyunu bir kez daha tatma fırsatı sunmuştu.

Bugünse Final Fantasy VII oyuncularını sevindirecek yeni bir haberimiz var. Normalde oyunun Butterfinger DLC’sini alan oyunculara özel olan dinamik bir tema, bugün PlayStation Store üzerinden tamamen ücretsiz oldu. Tema sayesinde oyunun sevilen karakterlerinden birisi, PlayStation 4 genelinde sizinle beraber olacak.

Tifa teması ücretsiz oldu:

Final Fantasy VII Remake’in Butterfinger DLC’sine sahip oyunculara özel olan ‘Final Fantasy VII Remake Tifa Teması’, PlayStation 4 kullanıcıları için tamamen ücretsiz hâle geldi. Oyuncular, temanın PlayStation Store sayfasına giderek temayı indirip cihazlarına kurabilirler.

Temayla birlikte PlayStation 4 kullanıcıları, Tifa’nın yıldızlara baktığı dinamik arka planı ana sayfalarına ekleyebiliyorlar. Ayrıca ücretsiz olan bu tema, oyunculara özel ikonlar, ses efektleri ve bir arka plan müziği de sunuyor. Temayı kullanmak isteyen kullanıcılar, 19 MB’lık bir indirme yaparak temaya sahip olabiliyor.

Ayrıca haberiniz yoksa, ücretsiz olan bir Final Fantasy VII Remake temasını daha sizlere hatırlatalım. Final Fantasy VII Remake Cloud Teması da şu anda PlayStation Store’da ücretsiz ancak temayı edinmek için PlayStation Plus üyeliğinizin olması gerekiyor.

Final Fantasy VII Remake Cloud Teması ve Final Fantasy VII Remake Tifa Teması’nı kütüphanenize ekledikten sonra tek yapmanız gereken temayı indirmek. Ardından kullanmak istediğiniz temayı PlayStation 4’ün Ayarlar menüsünde yer alan Temalar seçeneğinden seçebilirsiniz.