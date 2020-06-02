VALORANT, Avrupa'da Bakıma Alınmak İçin Kapatıldı

Riot Games’in saatler önce yayınladığı FPS oyunu VALORANT, yaşadığı yoğunluk sebebiyle Avrupa’da kapatılarak bakıma alındı. Kuzey ve Latin Amerika’daki oyuncular da Avrupa’dakilerle benzer sorunlarla karşılaştı.

Riot Games’in yeni FPS oyunu VALORANT’ı dünya genelinde tüm oyuncular için yayınladığını sizlere aktarmıştık ancak oyunun çıkışının üstünden henüz saatler geçmiş olsa da oyun, Avrupa’da bakıma alınmak için kapatıldı.

Oyunun oldukça popüler olacağı tahmin ediliyordu ki yaşanan bu çökme de oyunun Avrupa’da daha çıkar çıkmaz popüler olduğunu kanıtlamış oldu. Avrupa’da oyuncular bazı stabilizasyon sorunlarıyla karşılaşmaya başlayınca Riot Games, 'acil durum bakımı' için oyunu kapatmak durumunda kaldı. Oyunu açmak isteyen oyuncular ise 'kod 59' hatasıyla karşılaştı.

Riot Games, VALORANT’ı Avrupa’da bakıma aldı:

"Şu an, oyuncuların karşılaştığı stabilizasyon sorununu çözmek için Avrupa’da acil durum bakımındayız. Sorunun bir saat içerisinde çözülmesini umut ediyoruz."

Oyuncuların karşılaştığı hata kodu, sorunun düzeltilmesi için oyun hesabının yeniden başlatılması gerektiğine dair bir uyarı verse de Riot Games, sunucuları tekrar çevrimiçi hâle getirene kadar bu yöntem pek işe yaramayacaktır.

Riot Games, oyunun bakıma alınmasının sebebinin, oyuncuların gün boyunca karşılaştığı stabilizasyon sorunları olduğunu dile getirdi. Oyuncular, gün boyunca oyuna girerken sorunlar yaşadılar, eşleşmelere girebilmek için uzun süre beklediler ve bazı oyuncular da hâlihazırda oyundayken aniden ana menüye atıldılar.

Bu sorunla sadece Avrupa’daki oyuncular da karşılaşmadı, ayrıca Kuzey Amerika’da ve Brezilya’da da aynı saatler içerisinde benzer sorunlarla karşılaşıldı ancak oyun, şu an için bu bölgelerde çevrimiçi durumda. Özellikle oynaması ücretsiz oyunların ilk günlerinde böyle problemlerle karşılaşması oldukça normal. Bir anda milyonlarca insan oyunu oynamak istiyor ve sunucular böyle bir sorunla baş edemiyor.

Tabii Riot Games’in League of Legends gibi her ay milyonlarca oyuncuya erişen bir oyuna da sahip olduğunu düşünürsek stüdyo, bu sorunun altından oldukça kolay bir şekilde kalkacaktır. Peki, siz VALORANT’ta benzer bir sorunla karşılaştınız mı?