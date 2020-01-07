Mozilla, Firefox 72'yi resmi olarak Windows, Mac ve Linux için yayınladı. Firefox 72'yle birlikte gelen özellikler arasında üçüncü parti çerezleri engelleyen Enhanced Tracking Protection da varsayılan olarak yer alıyor.

Mozilla, Firefox 72'yi resmi olarak yayınladı. Firefox 72'nin yayınlanmasıyla Firefox 72 Beta da erişilebilir olurken Firefox Nightly, 74. sürüme geçti. Peki Firefox 72 kullanıcılarını hangi büyük yenilikler bekliyor? Yeni Firefox'un özellikleri arasında "Enhanced Tracking Protection" adı verilen çerez engelleyici yer alıyor. Daha önce kullanıcılar tarafından opsiyonel olarak kullanılan Enhanced Tracking Protection, yeni sürümle birlikte varsayılan ayar olarak geliyor.

Enhanced Tracking Protection özelliği, üçüncü parti çerezleri engelliyor ve bazı reklam verenler tarafından çeşitli internet sitelerine kullanıcıları takip için yerleştirilen üçüncü parti çerezlerden kullanıcılar hiçbir şey yapmadan kurtulabiliyor. Enhanced Tracking Protection özelliği, JavaScript kullanarak üçüncü tarafların kullanıcı cihazlarının özelliklerini inceleme isteklerinin önüne geçiyor. Ayrıca özellik, ağ istekleri aracılığıyla bilgi elde edilmesinin de engellenmesini sağlıyor.

Tarayıcı bildirimleri de gizleniyor:

Diğer yeni özelliklerden biriyse hayli can sıkıcı hâle gelen tarayıcı bildirimlerinin gizlenmesi. Firefox 72, kabul edilene kadar kapanmayan tarayıcı bildirimleri yerine, tarayıcının adres çubuğunda küçük bir sohbet baloncuğu gösterecek. Kullanıcı, bu baloncuğa tıklayarak bildirimini görebilecek.

Firefox 71 sürümünde yalnızca Windows kullanıcılarının kullanabildiği Picture-to-Picture API'ı, yeni sürümle birlikte Mac ve Linux ile de uyumlu hâle getirildi. Yeni sürüm; beşi yüksek, beşi orta, biri de düşük olmak üzere 11 güvenlik açığını düzeltiyor. Kişisel alan adlarından fotoğrafları engelleme desteği, az kullanılması nedeniyle bu sürümde kaldırılıyor.

Son dönemde tarayıcılar arasında kullanım oranı artan Firefox'un bu yeni değişikliklerle neler yapacağını önümüzdeki süreçte hep birlikte göreceğiz. Chrome'un ciddi rakiplerinden biri olan bu tarayıcının uzun vadede yaptığı yeniliklerle öne geçebileceği düşünülebilir.