Firefox 75, Öneri Çubuğunda Bir Değişikliğe Gitti

Mozilla’nın web tarayıcısı Firefox, değişiklik yapma kararı aldı. Adres çubuğu bölümünde yapılacak olan yenilikle https ve www gizlenecek. Değişikliğin nasıl geri alınacağına dair bir yol da mevcut.

İnternette gezinirken başvurulan internet tarayıcılarından biri olan Mozilla, Firefox üzerinde restorasyon yapacak. Gelecek sürümlere yansıtılacak yenilikle, adres çubuğu bölümünde Firefox kullanıcılarını birtakım değişiklikler bekliyor.

Mevcut koşullarda Firefox’ta, diğer tüm tarayıcılarda olduğu gibi, adres çubuğuna herhangi bir kelime yazdığınızda bir öneri listesi çıkıyor. Listede yer imleri, sıklıkla uğradığınız siteler ve önerileri kapsayan bir menü sizi karşılıyor.

Firefox, öneri çubuğunda değişikliğe gitti:

Şu anda, mevcut sürümde yukarıdaki ekran görüntüsünde görebileceğiniz üzere, bir internet sitesini görüntüleyen tüm sonuçlar, tam protokolü ve adresi gösteriyor. Ancak, Firefox 75 sürümünden başlayarak, https ve www kısmı, öneriler kısmında yer almıyor. Chrome da bu özelliği uyguluyor. Bunun, adres çubuğundaki aktif sitelerin görüntülenmesini etkilemediğini not edelim.

Halihazırda Firefox Nightly’de bir internet sitesi adı yazmaya başladığımızda öneriler bölümünde karşımıza çıkan adreslerin önünde https ya da www kısmının yer almadığını fark ediyoruz. Firefox, her ne kadar Chrome’u taklit etse de, bu yolla tarayıcı arayüzünü karmaşıklıktan uzak tutmak ve olabildiğince sade bir şekle bürümek istiyor. Böylece okunabilirliğin de artırılması hedefleniyor.

Firefox’un değişikliğini geri alma adımları:

Mozilla tarafından yapılan bu değişlikliği beğenmeyen kullanıcılar, söz konusu özellikten vazgeçebilirler. Bunun için 4 aşama uygulanmalı. Madde madde aşamalar şöyle:

1. Tarayıcınızın adres çubuğuna about:config yazın ve ‘enter’ tuşuna basın.

2. Uyarı alacağınıza dair bölümü onaylayın.

3. Açılan sayfada arama bölümüne browser.urlbar.trimURLs yazarak aratın.

4. Satır sonundaki değeri “False” olarak ayarlayın.

Değerin False olarak ayarlanması, adres çubuğundaki adreslerin düzenlenmesini devre dışı bırakır. Değeri tekrar True olarak ayarlayarak varsayılanı istediğiniz zaman geri yükleyebilirsiniz. Peki, siz Firefox’taki bu değişiklik için ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorum bölümünde belirtebilirsiniz.