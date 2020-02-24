Google'ın 400 binden fazla kullanıcıya hizmet veren "Lighthouse" isimli eklentisi, artık Mozilla Firefox'ta da kullanılabiliyor. Böylelikle geliştiriciler, internet sitelerinin test edilebildiği bir eklenti olarak karşımıza çıkan Lighthouse'u Firefox üzerinde de kullanabilecekler.

ABD merkezli teknoloji devi Google, sadece tüketici odaklı olarak değil, geliştiriciler için de çalışan bir şirket. Sunduğu hizmetlerle geliştiricilerin işlerini kolaylaştıran ve daha iyi internet siteleri oluşturmalarını sağlayan şirket, bu bağlamda "Lighthouse" isimli bir eklentiye sahip. Bu eklenti, bir geliştiricinin internet sitelerinin performans testlerini yapabilmesini sağlıyor.

Lighthouse, geçtiğimiz dönemlerde 400 binden fazla geliştiriciye hizmet verdi. Geliştiriciler, bu eklenti sayesinde internet sitelerinin performans düzeyini ölçebildiler. Şimdiyse bu popüler eklenti, Google'ın ezeli rakiplerinden olan Mozilla'nın sunduğu Firefox için de kullanıma sunuldu. Böylelikle geliştiriciler, internet sitelerinin Firefox'taki performansını deneyimleyebilecekler.

Lighthouse, bir kısmı kullanıcılarından alınan bir kısmı ise kendi veri tabanında bulunan verilerle internet sitelerini puanlıyor. Bu puanlar, internet sitelerinin açılış, sayfa yükleme ve diğer parametleri dikkate alınarak yapılıyor ve genel olarak internet sitesinin performansını ortaya çıkarmış oluyor. Puanlarla birlikte, internet sitesinin performansının ne seviyede olduğu, SEO çalışmalarının ne kadar başarılı olduğu ve sitenin ulaşılabilirliği gibi detayları geliştiricilere sunuyor.

Google'ın bu etkili aracı, sadece puan vermekle yetinmiyor. Lighthouse'un belki de en etkili yanlarından bir tanesi, bir internet sitesiyle ilgili detaylı tavsiyeler verebiliyor olması. Yani bir geliştirici, sahip olduğu internet sitesinin raporunu incelediğinde, sitesini iyileştirebilmek için neler yapması gerektiğini de görebiliyor. Eğer sizler de Google'ın Lighthouse isimli eklentisini Mozilla Firefox üzerinden kullanmak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.