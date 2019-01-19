Mozilla, önümüzdeki ay piyasaya sürmeyi planladığı Firefox Focus 9.0'a bir ad-blocker (reklam engelleyici) ekliyor.

Firefox Focus, Mozilla'nın Android ve iOS için geliştirdiği, şifre kaydetmeyerek tasarruf sağlayan, reklam ve izleyicileri engelleyen ve bunların haricinde çok da fazla bir özelliğe sahip olmayıp az yer kaplayan yalın bir mobil tarayıcısı.

Tarayıcının şu an güncel olan 8.1 sürümünde bir reklam engelleyici bulunmamasına karşın bazı kullanıcılar reklamların gözükmediğini söylüyorlardı. Tracking blocking adı verilen özelliğin bir sonucu olan bu durum, bazı belgelerin de kaydedilmemesine sebep oluyor ve kullanıcılar mağdur oluyorlardı.

Konu hakkında BleepingComputer Mozilla'ya ulaştı ve şu açıklamayı aldı: "Firefox Focus, izleyicileri engellemeye (tracking blocking) odaklanıyor. Bu sebeple izleyicilerin olduğu reklamlar da engellebiliyor. Reklam engelleme ise şu anda bulunmamakta."

(Hatanın bildirim metni)

BleepingComputer'ın fark ettiği bu sorun üzerine Mozilla, 12 Şubat 2019 tarihinde yayınlanması beklenen Firefox Focus 9.0'a tam teşekküllü bir ad-blocker eklemeye karar verdi. Güncelleme yayınlandığında kullanıcıların yüzde ellisi bunu aktif olarak göreceklerken, kalan yüzde ellide de bu özellik pasif olarak bulunacak.

Mozilla bunun bir deney olduğunu ve bunu reklam engellemenin gerçekten daha fazla kullanım oranı anlamına gelip gelmediğini ölçmek için yapacaklarını söyledi. Şu an için detayları tam olarak bilmesek de, çok da fazla beklememize gerek yok.