VPN uygulamaları bazı, internet sitelerine erişim sağlayamadığımızda zaman zaman oldukça yararlı olabiliyor.

Şimdiye dek en az bir kere, erişim sağlanamayan sitelere erişebilmenize imkan tanıyan VPN (Virtual Private Network) uygulamalarından birini kullanmışsınızdır. Zaman zaman ulaşılması gereken bilgiye ulaşmada hızlılık sağlayan VPN uygulamaları, internet sayfalarının yabancı ülkelere özel versiyonlarına ulaşmada da büyük kolaylık sağlıyor.

5. TouchVPN

VPN ile bağlanılması istenen ülke seçimi şansını kullanıcılarına sunan TouchVPN, kullanılabilecek en iyi VPN uygulamaları arasında yer alıyor. TouchVPN'de tek tıklamayla bağlan düğmesi ile İsveç, İngiltere, Danimarka, Fransa, ABD, Hollanda ve Kanada'daki sunucuları rahatlıkla kullanabilirsiniz.

4. Hola VPN

Hola VPN, ücretsiz VPN'ler arasında dünyaca bilinen isimler arasında yer alıyor. Firefox için ise Hola VPN, Mozilla kullanıcıları arasında da en çok tercih edilen VPN uygulamaları arasında.

3. Hotspot Shield

Ücretli ve ücretsiz şekilde kullanım imkanı sunan Hotspot Shield'ın ücretsiz versiyonunda bile sınırsız bant genişliği imkanı kullanıcılara sunuluyor. Aynı Hola VPN gibi yıllardır bilinen köklü VPN uygulamalarından olan Hotspot Shield, özellikle kullanıclara sağladığı güvenliğiyle tanınıyor.

2. Browsec VPN

Browsec, Hotspot Shield'da olduğu gibi ücretli ve ücretsiz VPN kullanım imkanını kullanıcılarına sunuyor. Diğer VPN uygulamalarına nazaran Browsec'in ücretsiz kullanımında kullanıcılar en fazla 1Mbps internet hızıyla sınırlandırılıyor.

1. Hoxx VPN

Firefox için VPN uygulamaları arasında 7 bin oyda 4.6 gibi en yüksek derecelendirmelerden birisine sahip olan Hoxx VPN, dünyanın birçok ülkesinde bulunan 100'den fazla sunucuya sahip olmasıyla ve bant genişliği sınırlaması bulunmamasıyla öne çıkıyor.

Her ne kadar kullanışlı olsalar da VPN uygulamaları bilgilerinizi sızdırabilme ihtimaliyle güvenlik açısından hiç tavsiye edilmiyorlar. Eğer ki bir VPN uygulaması aracılığıyla internete erişim sağlayacaksanız özel bilgilerinizi (kullanıcı adı, şifre ve kişilik bilgileri gibi) bu bağlantı süresince kullanmamaya özen göstermenizi tavsiye ederiz.