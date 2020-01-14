Firefox, tarayıcı üzerinde tamamıyla sesli kontrol sağlayan yeni eklentisini sınırlı bir süre için kullanıma sundu. Firefox Voice adlı eklenti sayesinde masaüstü web tarayıcınız için adeta bir sesli asistan edinmiş oluyorsunuz.

Mozilla, tarayıcısını sesli komutlar kullanarak kontrol etmenizi sağlayan ve deneysel bir özellik olan Firefox Voice'u yayınladı. Firefox Voice, doğal konuşma dilini algılayabiliyor ve web sitelerini sesli komutlarla kontrol etmekten çok daha fazlasını yapabiliyor ve tarayıcınıza adeta asistan özellikleri taşıyor.

Firefox'un yeni özelliği, tarayıcıdaki birçok özelliği sesli olarak kullanma olanağı sunuyor. Yüklendikten sonra eklentiden web sitelerini açmasını, başka bir sekmeye geçmesini, sayfanın ekran görüntüsünü almasını ve daha fazlasını isteyebiliyorsunuz. Firefox Voice'u eklenti düğmesine tıklayarak veya klavye kısayoluyla başlatabiliyorsunuz. Firefox Voice ayrıca doğal konuşma dilini de anlıyor. Yani sadece belirli komutlara bağlı değilsiniz.

Firefox Voice, Siri, Google Asistan veya Amazon Alexa gibi çalışıyor. Örneğin, 'Samsung Galaxy Fold incelemelerini ara', 'En iyi iPhone 11 fırsatlarını ara' veya 'Webtekno'ya git' gibi komutlar verebiliyorsunuz. Eklenti, uyumlu web sayfalarında arama da yapabiliyor. Mesela, Gmail'deki e-postalarınız arasında arama yapabiliyorsunuz.

Medya içerikli bir sitedeyseniz, 'Oynat', 'Duraklat' ve 'Sessiz' gibi komutları kullanabiliyorsunuz. Tüm bunların yanı sıra daha kullanışlı bir deneyim için, uzun bir komuta kısayol atama, yüksek sesle okuma, sekmeyi sessize alma veya çeviri yapma gibi çok çeşitli tarayıcı görevleri de gerçekleştirebiliyor.

Firefox Voice'u denemek için tarayıcı eklentisini buradan indirebilirsiniz. Firefox Voice, Google Cloud Speech hizmetini kullanıyor. Yani ses komutları Google'a gönderiliyor. Ancak Mozilla, Google'ın kayıtlarını tutmadığını belirtiyor.

Firefox Voice'un nasıl çalıştığını aşağıdaki videodan öğrenebilirsiniz