Microsoft'un Windows 7 için desteğini sonlandırmasının ardından, efsane işletim sisteminden hala vazgeçemeyenlere iyi bir haber geldi. Vivaldi tarayıcısı, Windows 7'ye, Temmuz 2021'e kadar destek sağlayacağını açıkladı.

ABD'li teknoloji devi Microsoft, efsane işletim sistemi Windows 7'nin fişini bugün çekti ve 10 yılı aşkın bir geçmişi olan işletim sistemi artık güncelleme almayacak. Güvenlik konusunu önemseyen kullanıcıların daha güncel bir işletim sistemine geçmekten başka çareleri bulunmuyor.

Windows 7 güvenlik güncellemelerini almayacak olsa da, cihazların güvenli çalışmasını sağlamanın başka yolları da var ve bunların başında bilgisayarda yüklü uygulamaları güncel tutmak geliyor.

Tarayıcılar söz konusu olduğunda Google, Chrome'un Windows 7'yi en az 18 ay daha desteklemeye devam edeceğini açıkladı. Microsoft da bugün yaptığı duyuruyla, Chromium tabanlı Edge tarayıcısı için de benzer bir süre ortaya koydu.

Tarayıcı pazarının devlerinden gelen açıklamanın ardından Vivaldi de tarayıcısının Windows 7 sürümünü en az Temmuz 2021'e kadar güncellemeye devam edeceğini ve 2009'da piyasaya sürülen işletim sistemi için ek destek sunma konusunda diğer şirketlerle uyumlu olacağını söyledi.

Vivaldi, Google Chrome veya Mozilla Firefox kadar pazar payına sahip olmasa da, başka hiçbir tarayıcıda bulamayacağınız özelleştirme seçenekleri ve özellikler sunarak en yetenekli tarayıcılardan biri olmaya devam ediyor. Ayrıca Vivaldi, son zamanlarda en büyük sorunlarından birini çözdü ve Google Chrome kullanıcı aracına geçti. Böylece web siteleri, tarayıcıyı Chrome olarak algılıyor ve Vivaldi ile tam uyumluluk sunuyor.