Fırsatçı Emlakçıların Yeni Kiralama Taktiği: Açık Artırma

Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Başkanı İsmail Özcan, bazı emlakçıların açık artırma usulü ile kiralama yaptığını söyledi. Açıklamalara göre bu işlem, en çok da Esenyurt, Şişli ve Beşiktaş'ta gerçekleştiriliyor.

Geçtiğimiz haftalarda en çok konuştuğumuz meselelerden bir tanesi, emlak fiyatlarında yaşanan artıştı. Özellikle de üniversitelerin yüz yüze eğitime başlama kararı ile patlak veren olay, günler boyunca gündemde kaldı. Aslında bu mesele hala da gündemden düşmedi. Zira ülke genelinde satılık ev fiyatları zaten akılalmaz seviyelere ulaşmışken kiralık evlerin fiyatları da cep yakan türden.

Şimdi, fırsatçılığın bu kadarına da pes dedirten bir açıklama yapıldı. Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Başkanı İsmail Özcan tarafından yapılan açıklamalarda, emlakçıların yeni konut kiralama sistemi ifşa edildi. Özcan'a göre bazı emlakçılar, bir evi en yüksek bedelden kiraya vermek için, açık artırma yapıyorlar.

Müşterilere tek tek ulaşılıyor

İsmail Özcan tarafından yapılan açıklamalara göre fiyatlarda yüzde 50'ye kadar yükseliş yaşanmasının nedenlerinden bir tanesi, arz-talep meselesi. İnsanların ev tutma ihtiyacının arttığını ancak boşta bulunan daire sayısının az olduğunu belirten Özcan, "Talebin artması ve arzda kısıtlama olması nedeniyle emlakçılar sahip olduğu portföyler için farklı yöntemler geliştirdi. Bunlardan biri de açık artırma..." ifadelerini kullandı. Peki bu sistem nasıl çalışıyor?

İsmail Özcan, açık artırma sisteminin nasıl çalıştığını da anlattı. Bu bağlamda; "Eldeki konutu en iyi rakama vermek önemli olduğu için talep ileten kişiler listeye alınıyor. Daha sonra örneğin başlangıç fiyatı 3 bin TL ise kişiler sırasıyla aranıp 3 bin 200 TL teklif alınınca bir sonraki kiracı adayı aranıp, ‘Siz ne kadar veriyorsunuz?’ denilip 4 bin TL’ye kadar çıkarmak için açık artırma usulü yöntem kullanılıyor. Arzın kısıtlı olmasının piyasaya getirdiği bir durum." diyen Özcan, emlakçıların yeni yönteminin nasıl olduğunu özetlemiş oldu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan tek isim İsmail Özcan değildi. Örneğin İstanbul Bahçeşehir Capital Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ertap Erbay da böyle bir sistemin olduğunu ifade ederek, açık artırma sisteminin en çok da Esenyurt'ta sıklıkla uygulandığını belirtti. oşar Gayrimenkul ve Danışmanlık Ortaklarından Coşkun Hurlu ise Esenyurt'a ek olarak Beşiktaş ve Şişli'de de benzer durumlar yaşandığını belirtti.