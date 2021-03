Fırsatçılar, Sahte Renault Satış Bayiinde Kampanya Düzenledi

Renault tarafından yapılan açıklamaya göre bazı fırsatçılar İstanbul'da 2 ayrı sahte Renault yetkili satış bayi açarak sahte "kurumsal" internet sitesi üzerinden kampanyalı araç satışı gerçekleştiriyorlar.

Otomobil fiyatlarının koronavirüs günlerinde vaka sayılarından bile hızlı şekilde artması, otomobil alım-satım işini karlı bir girişim haline getirdi. Görünen o ki bazı şirketler, ikinci el alım-satımı yeterince karlı görmeyip otomobil firmalarının yetkili satış bayilerini taklit etmeye başladılar. Söz konusu sahte satış bayilerinin tespit edilmesi üzerine Renault, yasal işlem başlatılacağını duyurdu.

Konuyla ilgili olarak aktarılan bilgilere göre İstanbul’da, Renault tarafından yetki verilen bayiler dışında yetkili bayii imiş gibi satış yapan iki sahte satış bayii tespit edildi. Renault, Silivri ve Çatalca’da bulunan söz konusu sahte satış bayileri için yetkisi olmadığı halde Renault ve Dacia marka otomobiller sattığı gerekçesiyle dava etti.

Sahte Renault satış bayileri, kurumsallıktan son derece uzak bir internet sitesine sahip

Yapılan tespite göre sahte satış bayileri, yayınladıkları internet sitesi üzerinden sosyal medya ve internet sitelerine verdikleri reklam ve ilanlar ile otomobil satışı gerçekleştiriyorlar. Söz konusu sahte bayiler, müşterilerin geri bildirimleri ve şikayetleri sayesinde tespit edildi ve Renault’dan yapılan açıklamada sadece kendi bünyesinde bulunan kurumsal bayilerden alışveriş yapılması konusunda uyarıda bulunuldu.

Aslına bakacak olursak sahte satış bayilerinin internet sitesine girdiğinizde “kurumsal” bir satış sitesi olmadığını anlamanız çok da uzun sürmüyor. Oldukça amatör bir tasarım ve pek çok imla hatası barındıran internet sitesinin iletişim bilgilerinde ise Gmail uzantılı bir e-posta adresi yer alıyor. Dolayısı ile biraz dikkatli bir kullanıcının bu internet sitesinin sahte bir kuruluşa ait olduğunu anlaması çok da zor değil.

Konuyla ilgili olarak bir resmi açıklama yayınlayan Renault, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“İmzalanmış uluslararası sözleşmelerle Türkiye’de “Renault” ve “Dacia” otomobil, yedek parça ve satış sonrası hizmet ve ürünlerinin satış, reklam ve marka hakkı MAİS MOTORLU ARAÇLAR İMAL VE SATIŞ AŞ.ye (kısa “MAİS”) tanınmıştır.

GÜNSELLER RENAULT 2 adıyla Ferhatpaşa Serbest Bölge, 203. Sok. Günseller Plaza D Blok No: 110 34100 Çatalca/İstanbul ve RENSAŞ RENAULT DACIA YETKİLİ SATICI BAYİ adıyla Yeni Mahalle, Mehmet Silivrili Caddesi, E-5, Yan Yol, Rensaş Plaza No: 110, No: 117 34560 Silivri/İstanbul adreslerinde hizmet verdiğini iddia eden şirketlerin, yetkili olmadığı halde yanıltıcı ifade ve imaj yaratarak “Renault” ve “Dacia” markalarını kullandığı, internet sitesi üzerinden ve çeşitli yollarla “Renault” ve “Dacia” marka araçların reklam ve satışının, renaultfilo2 ve benzer adlar altında yapılmaya başlandığı; reklam, ilan, iş alanları ve pazarlamada tüketicileri yanıltmaya yönelik görseller ve ifadeler kullanıldığı müşteri bildirim ve şikayetleri üzerine tespit edilmiştir. Bahsi geçen internet siteler, şirketler ve faaliyetleriyle, şirketimizin hiçbir ilgi, ilişki ve bağlantısının bulunmadığını ve tescilli markamızın haksız şekilde kullanımına ilişkin olarak yasal yollara başvurduğumuzu, tüketici ve müşterilerimizin mutlaka www.renault.com.tr ve www.dacia.com.tr adreslerinden güncel yetkili satıcı ve güncel yetkili servis listemizi kontrol etmesi gerektiğini kamuoyunun bilgisine sunarız.”