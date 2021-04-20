Fitbit, gelişmiş özelliklerden ziyade şık tasarımıyla öne çıkan yeni akıllı bilekliği Fitbit Luxe'ü duyurdu. Akıllı bileklik, bir moda aksesuarı olabilmesi için mücevher markası ile ortak tasarlanmış durumda.

Akıllı bileklikler, kablosuz kulaklıklar ile birlikte giyilebilir teknolojinin en popüler ürünleri olsalar da önemli bir eksikliğe sahipler; şıklık. Günümüzde sahip olduğu özellikler ile kullanıcısının hemen her isteğine karşılık veren pek çok akıllı bileklik bulunuyor ancak bu akıllı bileklikler genel olarak şıklıktan son derece uzak bir tasarıma sahipler.

En popüler giyilebilir teknoloji markalarından biri olan Fitbit, en yeni akıllı bileklik modeli olan Fitbit Luxe ile tam olarak bu eksikliği tamamlamayı amaçlıyor. İşlevsellik açısından standart bir akıllı bilekliğin gerisinde kalmayan Fitbit Luxe, son derece şık tasarımıyla günlük kombini tamamlayan bir aksesuar haline geliyor.

Yeni akıllı bilekliğini şık bir moda aksesuarı haline getirmek için bir mücevher markası olan Gorjana ile iş birliği gerçekleştiren Fitbit, akıllı bilekliği tasarlarken bir kuyumcunun mücevher bir bilekliği tasarlarken dikkat ettiği estetik kaygıları dikkate aldığını ifade ediyor. Yine de Fitbit Luxe, gösterişli tasarımına rağmen altın değil paslanmaz çelik bir gövdeye sahip.

Parlak çelik, parlak bronz ve mat siyah renk seçeneklerine sahip olan Fitbit Luxe, "bileklik" kısmında ise deri, kumaş ve paslanmaz çelik kordon seçeneklerine sahip olacak. 50 metre derinliğe kadar su basıncına dayanıklı olan akıllı bileklik, 7/24 kalp atış hızı takibi, uyku takibi, 20 farklı egzersiz modu gibi özellikler ile geliyor. Ayrıca sonradan güncelleme ile SpO2 izleme özelliği de eklenecek.

Fitbit Luxe, an itibarıyla şirketin resmi internet sitesinde ön siparişe açılmış durumda ve standart sürüm için 150 dolar fiyat etiketine sahip. Buna göre şık bir Fitbit akıllı bilekliğe sahip olmanın bedeli, üst seviye bir akıllı saat satın almak ile neredeyse aynı.Ayrıca Fitbit Luxe'ün Gorjana tarafından tasarlanan özel bir tasarıma sahip Fitbit Luxe Special Edition versiyonu da bulunuyor ve bu sürümün fiyatı da 200 dolar.