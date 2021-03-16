Huawei, yeni akıllı bilekliği Watch Fit Elegant'ı duyurdu. 12 güne kadar kullanım imkanı sunan bileklik, 96 spor aktivitesini takip edebilmenin yanı sıra 24 saat kalp atışı ve kandaki oksijen miktarını takip edebilme yeteneklerine sahip. Ürünün Türkiye'ye gelip gelmeyeceği bilinmiyor.

Çinli teknoloji şirketi Huawei, düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı bilekliği "Watch Fit Elegant"ı duyurdu. Geçtiğimiz yaz aylarında duyurulan "Watch Fit"in gelişmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkan akıllı bileklik, sunduğu özelliklere kıyasla yüksek sayılabilecek bir fiyat etiketine sahip. Peki Huawei'nin yeni akıllı bilekliği Watch Fit Elegant, kullanıcılara neler vadediyor?

Huawei'nin yeni akıllı bilekliği, dikdörtgen olarak tasarlanmış 1.64 inç büyüklüğünde AMOLED ekrana sahip. Bu AMOLED ekranı çelikten yapılmış bir çerçeveye bağlayan Huawei, kullanıcılara daha premium bir ürün sunmaya çalışmış gibi görünüyor. Çerçevenin sağ tarafına yerleştirilmiş olan tek bir buton ise Watch Fit Elegant'ın kontrol edilebilmesine imkan tanıyor.

Karşınızda Huawei Watch Fit Elegant

Huawei Watch Fit Elegant, şirketin Kirin A1 işlemcisinden güç alıyor. Lite OS isimli bir işletim sistemine sahip olan cihaz, 12 güne kadar da kesintisiz kullanım imkanı sunuyor. 24 saat kalp atışı ve kandaki oksijen miktarını izleme, 12 tanesi animasyonlu olmak üzere toplamda 96 spor aktivitesinin takibini yapabilme gibi özelliklere sahip olan bileklik, dahili GPS sensörü de içeriyor. Huawei TruSleep 2.0 ile uyku takibi yapabilme ve kadınlara özel olarak da adet döngülerini takip edebilme özellikleri de yine Watch Fit Elegant'ın özellikleri arasında karşımıza çıkıyor.

Huawei tarafından yapılan açıklamalara göre Watch Fit Elegant'ta kullanılan kayış, geleneksel silikonlardan biraz daha farklı. Bu farklılık da kayışın yağ, nem ve yüksek sıcaklık gibi değişkenlere olan dayanımını artırıyor. Ayrıca bu kayış tende de alerjik reaksiyonlara yol açmıyormuş. Huawei yetkilileri, 26 Mart'ta piyasaya sürüleceğini ve iki farklı renk seçeneğine sahip olacağını söyledikleri bu akıllı bileklikleri için, 150 dolar fiyat biçmiş durumdalar. Ürünün Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği şu an için bilinmiyor.