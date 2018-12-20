Müzik tutkunlarını performans konusunda mutlu ederken fiyatıyla üzmeyecek kulaklıkları sizler için derledik.

Güzel bir müzik deneyimi için en önemli faktörlerden biri müziği nereden dinlediğinizdir. Sevdiğiniz müzik türü fark etmeksizin; aynı şarkıyı profesyonel monitörlerden dinlediğiniz zaman, kuşkusuz kulaklıklarınızla dinlediğinizden çok daha farklı bir sonuç alacaksınızdır. Bunun sebebi, hepimizin tahmin edebildiği gibi profesyonel monitörlerin özelliklerinin çok daha kapsamlı olması.

Bugün ruhunuzun gıdası için güzel bir kulaklık rehberiyle birlikte, piyasadaki ana akım fiyatlara kıyasla gayet makul etiketlere sahip performans kulaklıklarını listeledik.

Peki iyi bir kulaklık seçerken nelere dikkat etmelisiniz?

Öncelikle müzik dediğimiz şey bir sestir ve sesler birer titreşim olarak tanımlanabilir. Bu titreşimlerin frekansları vardır ve birimi Hertz’dir.

Bu mükemmel kısa fizik dersinden sonra, bilgiyi nerede kullanacağımıza gelelim. Bildiğiniz üzere insanlar 20 - 20.000 Hz arası sesleri duyabilirler, ancak bazı durumlarda bu taban noktası 12 Hz’e kadar düşebilir. Bu sebepten dolayı bir kulaklıkta bakmak isteyeceğiniz özeliklerden biri ses aralığı olacaktır. Bir kulaklığın ses aralığı ne kadar fazlaysa o kadar farklı frekansı size aktaracaktır.

Kulaklık alırken bakmak isteyeceğiniz ikinci özellik ses yüksekliği olabilir. Yüksek sesli müzik dinliyorsanız, genellikle 100 dB üstü kulaklıklara bakmanızı tavsiye ederiz. Yüksek sesli kulaklık bakarken kulaklığın dışarıya ne kadar ses verdiği konusunu da göz önünde bulundurmanızı öneririz.

Kulaklığın görünüşü ve rahatlığı kişiden kişiye değişebildiği için, bakmanız gereken son özellik kablolu kulaklıklardaki kablo uzunluğuna değinebiliriz. Genellikle 120 santimlik bir kablo boyu sizi üzmeyecektir, ancak daha uzun kablolar işinizi fazlasıyla kolaylaştıracaktır.

Kulaklıklarla ilgili özellikleri basitçe açıkladığımıza göre listemize geçebiliriz.

Not: Ürünlere ve detaylı özelliklerine ulaşmak için başlıklara tıklayabilirsiniz.

Ucuz fiyatıyla giriş seviyesinde olan bu kulaklık tam olarak ücretini hak ediyor. Standart olan 20 - 20.000 Hz aralığını bize sunan kulaklık 90 dB’lik hassasiyetiyle, rakiplerinin biraz gerisinde kalsa da 69,90 TL’lik fiyatıyla durumunu toparlıyor.

Bluetooth kulaklık arayanlar için tam bir fiyat performans ürünü olacak Awei A610BL, Bluetooth V4.0 ile karşımıza çıkıyor. 4 saat müzik dinleme süresi ve 6 saat konuşma süresiyle ortalama olarak günü kurtaracak kulaklıkta. Ayrıca gürültü önleme sistemi (noise cancelling) de bulunuyor. Kulaklığı Teknostore’da 129,90 TL’lik bir fiyat etiketiyle bulmak mümkün.

Listemizdeki geniş frekans aralığına sahip kulaklıklardan biri olan KZ ZS2 Dual Driver, ayrıca çift sürücüsü sayesinde farklı müzik türlerini rahatça dinlemenize yardımcı olurken, hem bas tonlarını hem de tiz sesleri kaliteli bir şekilde duymanızı sağlayacak. Gerçekten yüksek kalitede bir frekans aralığını 129,90 TL’lik fiyat etiketiyle sunan kulaklık birçok müzik hayranını memnun edecektir.

Bağlantısını Bluetooth V4.1 ile sağlayan QCY QY12 Pro mıknatıslı kulaklıklar içerisinde düşünebileceğiniz bir kulaklık. 5 ila 6 saat arasında bir müzik performansı sunan kulaklıklar 2 saat içerisinde tam şarj olabiliyor. 5 adet yedek kulaklık pediyle her kulağa göre ayarlanabilen kulaklığın fiyatı 139,90 TL.

Genellikle rap ya da hip-hop tarzında bas ağırlıklı müzik dinleyenler için geliştirilen KZ ATR Super Bass, 106 dB’lik hassasiyetiyle sizleri müziğe doyuracak. 74,90 TL’lik bütçe dostu fiyatıyla ‘can kurtaran’ olarak tanımladığımız kulaklığı başlığa tıklayarak bulabilirsiniz.

Kulak üstü kulaklık sevenler için tasarlanmış fiyat performans ürünü Philips Bass+ ile muazzam bir bas deneyimine hazır olabilirsiniz. 9 - 23.000 Hz aralığıyla tok tonları karşı tarafa tüm gücüyle aktarmayı kendine görev edinmiş kulaklığın fiyatı ise 89,90 TL. Kulak üstü kulaklık isteyip de kararsız kaldıysanız, bundan daha iyisini bulabileceğiniz düşünmüyoruz.

Dört adet sürücüye sahip kulaklık ergonomik ve şık bir tasarımla birlikte geliyor. Profesyonel bir müzik deneyimini sizlerle buluşturacak olan kulaklığın fiyatı ise 199,90 TL.

Listemizin üçüncü sırasında Knowledge Zenith markasının fiyat performans kulaklıklarından olan ZS3 ile karşılaşıyoruz. Adından da anlaşılacağı üzere son derece başarılı bir ses izolasyonu sağlayan kulaklık sizi dünyadan uzaklaştırırken kulaklığın ses kalitesi sizi müziğin kalbine yaklaştıracak. Ayrıca son derece konforlu olan kulaklık tam bir fiyat performans canavarı. KZ ZS3 Noise Cancelling kulak içi kulaklığın fiyatı 129,90 TL.

Listemizin birincisini açıklamadan önce bizi karşılayan KZ’nin ZST Pro modeli; tasarım, ses izolasyonu ve rahatlık konusunda bizden tam puan alıyor. Bunun dışında ses kalitesi olarak da fiyatına göre oldukça başarılı olan kulaklık, sizi fazlasıyla tatmin edecek. KZ ZST Pro Dual Driver HiFi’ı 129,90 TL’lik fiyatıyla Teknostore’da bulabilirsiniz.

Listemizin birinci sırasında KZ ES4 BA + DD Driver kulak içi kulaklık bizi karşılıyor. 20 - 40.000 Hz frekans aralığıyla birlikte en tok baslardan en cılız vokallere kadar her titreşimi size dinletmeye gelen kulaklık, neredeyse her konuda bizden tam puan alıyor. Kablo ve malzeme kalitesinin yanı sıra ses izolasyonu ve dışarıya verdiği ses konularında da gösterdiği yüksek başarıyla öve öve bitiremeyeceğimiz kulaklığın fiyatı ise 154,90 TL. Kelimenin tam anlamıyla fiyat performans konusunda çığır açan kulaklığa, başlığa tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Bir donanım listemizin daha sonuna geldik. İsteklerinizi ya da önerilerinizi yorum kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Haftaya başka bir listeyle görüşmek üzere :)