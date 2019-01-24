Fiyat/Performans Telefonu Lava Z92 Hakkında Her Şey

Android dünyasının orta sınıfına yeni bir üye katıldı: Lava Z92. Tam bir fiyat performans canavarı olan Z92, Xiaomi Redmi 6'ya rakip oluyor.

İşler telefon ekranındaki çentiğe geldiğinde akıllı telefon pazarında yollar ayrılmaya başlıyor. Günümüzün en önemli ikilemlerinden birisi haline gelen çentik olsun mu, olmasın mı sorularına hala net bir cevap verilebilmiş değil. Üst segment telefonlar yavaş yavaş çentikten kurtulup delikli ekranlara geçerken, alt ve orta segment telefonlarda çentiğin yaygınlaştığını görebiliyoruz. Bu çentik olayına pazarlama açısından bakacak olursak, delikli ekranların çentikli ekranlardan daha çekici olduğunu görüyoruz.

Lava’nın çıkardığı Z92 modeli de çentikli ekran treninin son vagonuna yetişmiş olacak ki delikli ekran tasarımı yerine çentikli ekran kullansın. Telefonun kutusu baştan sona profil olarak bakınca sanki bir “Z” şeklini andırıyor. Kutudan, artık neredeyse standart hale gelen bir adet ekran koruyucu ve telefon kılıfı çıkıyor. Şarj aleti, micro-USB, kulaklık ve SIM kart çıkartma aparatı da kutudan çıkan diğer standart ürünler. Kutudan çıkmasını beklediğimiz ama çıkmayan diğer standart ürünümüz telefonla alakalı dökümanlar.

Telefonun çentiğinin gayet güzel durduğunu belirtmeliyiz. Ayrıca arka kısımda kullanılan parlak polikarbon malzeme, sanki cam gibi görünüyor ve üst seviye bir telefon kullanıyormuş hissi veriyor. Arka tarafı tek renk olan telefonun yan taraflarında göze güzel gelecek şekilde mavi ve pembe arasında geçişler var. Eğimli kenarları sayesinde telefon oldukça ergonomik ve tutuşu da rahatlatıyor. Telefonun tuşları sağ tarafta yer alırken, SIM kart girişi sol tarafta yer alıyor. Arka tarafında bir adet 13 MP kamerası, parmak izi okuyucusu ve çift tonlu flaşa sahip olan telefon, ayrıca ön tarafta 8 MP’lik bir selfie kamerasına sahip.

Telefon kutudan Android 8.1 ile çıkıyor. Çok fazla bloatware uygulama barındırmayan stock Android’e yakın bir arayüz var fakat aşağı çekilebilen bir bildirim paneli yok. 2 GHz hızında 8 çekirdekli MediaTek Helio P22 işlemciye sahip telefonda, 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı sunuluyor. Ayrıca microSD kart desteği de olan telefonun hafızası 256 GB’a kadar artırılabiliyor.

Telefonun standart kamera uygulaması stüdyo, AR etiket, time-lapse, güzellik, canlı filtreleme gibi özelliklere sahip. Stüdyo modu, iPhone’daki portre moduna benziyor. Xiaomi Redmi 6’ya rakip olacak telefon 28 Ocak tarihinde tanıtılacak. Telefonun fiyatının 140 dolar (vergiler hariç 740 TL) olması bekleniyor.