MediaTek İşlemciye Sahip En İyi Telefonları Listeledik

MediaTek işlemcili akıllı telefonlar, genel olarak düşük performanslı cihazlarda maliyetten tasarruf için kullanılır. Ancak aralarında gerçekten sıyrılabilen modeller bulunmakta.

Şimdi, MediaTek işlemciye sahip bu cihazlara hep birlikte göz atalım.

Redmi 6A

Redmi, Xiaomi firmasının alt segment telefonları oluşturan modelleri kapsar. Ancak yine de, benzer fiyatlara sahip diğer cihazlarda bulmanız zor olan bazı özellikleri sunar. 6A, yeni Helio A22 işlemciden gücünü alıyor. İşlemcinin hitap ettiği nokta, düşük performanslı günlük kullanımlar dememiz doğru olur. Ancak işlemcinin 12 nm olması, onu birkaç adım öne çıkartıyor. Qualcoom tarafında bu fiyata 12 nm işlemciye sahip işlemci yok, en yakını bile 14 nm sekiz çekirdekli Snapdragon 450.

Ayrıca 2 GB RAM, 16 GB depolama alanı, 5.45 inç 720p HD çözünürlüğe sahip ekran, 3.000 mAh batarya,13 MP arka ve 5 MP ön kamera gibi fiyatı için ortalama özellikleri içerisinde barındırmakta.

Redmi 6

Evet, sırayı tekrardan bir Redmi modeline verdik. Açık şekilde belirtmek gerekirse Xiaomi, fiyat / performans dengesini gayet güzel tutturan bir marka. Ülkemizde geçtiğimiz dönemlerde de eriştiği yüksek satış rakamlarının tabii en büyük nedeni bu. Eğer Redmi 6A sizin için güzel bir cihazsa ancak daha pahalı ve biraz daha iyi bir şey aramaktaysanız, karşınızda Redmi 6'yı çıkarabiliriz.

Çok bir performans beklemek yine de yanlış olur. MediaTek işlemcili cihazların genel özelliği, fiyatı düşürebilmek için tercih ediliyor olmaları. Bu cihazda Helio P22 işlemci bulunmakta. Redmi 6 modeli, bir üstteki model gibi tek seçenek değil, farklı seçeneklere sahip bir model. 3 GB veya 4 GB RAM, 32 GB depolama ya da 64 GB depolama seçeneği bu farkları oluşturan temel donanımsal farklar. Yine 5.45 inç 720p HD ekranı olan cihazın en-boy oranı 18:9. Arka kasada bir parmak izi okuyucusu bulunuyor, kasanın içinde ise 3.000 mAh batarya barınıyor.

Cihazın arkasında bulunan çift kameradan birisi 12 MP birisi ise 5 MP. Ayrıca ön tarafta da bir adet 5 MP kamera bulunmakta. Redmi 6 ile alakalı en sevilen kısım muhtemelen fiyat. Yurtdışında 108-115 Dolar arasında alabileceğiniz telefonun fiyatı, bizim ülkemiz için de 1400 TL seviyelerinde. Yine de yükselen kur ve artan fiyatlar akla geldiğinde yine de güzel olduğunu söyleyebilmek mümkün. Bahsettiğimiz fiyat 64 GB depolama ve 4 GB RAM için geçerli olan fiyatlar.

Nokia 3.1

Nokia'nın yeni modelleri, her bütçeye hitap edecek şekilde sunuluyor. Bu noktada, herkes için satışlar yapıp pazar paylarını arttırmaya çalıştıklarını düşünebiliriz. Nokia'nın 3.1 modeli, üstte bulunan 2 cihazdan biraz daha pahalı bir fiyata sahip. Sekiz çekirdekli MT6750 işlemciye sahip cihaz, 2 GB RAM ve 16 GB depolama alanına sahip. Diğer modeller gibi 3.1'in depolama alanı da micro-sd kartlar ile arttırılabilme şansına sahip.

Bu cihazı aldığınız taktirde, ayrıca 2.990 mAh batarya, 13 MP ana ve 8 MP arka kameraya sahip bir cihazı almış olacaksınız. Bildiğiniz üzere Nokia'nın kameraları genelde segmentine göre daha üstün performans sergiler. Cihazın ekranı 5.2 inç HD çözünürlüğe sahip. Sizi şaşırtacak biliyoruz, bu cihazda bu segment için pek alışık olmadığımız Type-c bağlantı tipi ile birlikte NFC'de bulunuyor. Evet, Redmi 6'da olduğu gibi çift kamera ve parmak izi okuyucusuna sahip değilsiniz, ancak hoş bir tasarım ve güncelleme alan bir cihaza sahip olmuş olacaksınız.

LG Q7

LG'nin telefonu listedeki en güçlü cihaz değil. İçerisinde bir adet MT6750S işlemci barındırıyor. Ayrıca 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı da bulunmakta. Q7 içerisinde, 3.000 mAh batarya var. Hemen yukarıdaki fotoğrafta da görebildiğiniz gibi arkasında bir adet parmak izi okuyucu bulunuyor. 13 MP arka ve 8 MP ön kamerası bulunan cihazın ekranı 5.5 inç ve FHD+ çözünürlükte. Çözünürlük noktasında diğer modellerden küçük bir sıyrılış yapsa da Q7 asıl kozunu sona saklıyor.

LG Q7 bu listede vereceğimiz ve bu segmentte pek de kolay göremeyeceğiniz IP68 sertifikasına sahip tek cihaz.

Realme 1

Oppo markasına ait Realme 1 modeli de bu listede yerini alıyor. Realme 1, her ne kadar alt segment gibi olsa da farklı donanım seçenekleri sunuyor. 3 GB, 4 GB ve 6 GB RAM seçenekleri ile 32 GB, 64 GB ve 128 GB depolama seçenekleri bulunan cihazın ana gücü Helio P60'dan geliyor. 13 MP arka ve 8 MP ön kameraya sahip cihazın 6 inç boyutunda FHD+ çözünürlüğe sahip ekranı var. Bununla orantılı olarak da bataryayı 3.410 mAh kapasitesinde yapmışlar.

Arka kapakta bulunan desen, kimilerinin hoşuna giderken, kimileri içinse pek de beğenilmeyen bir taraf oldu. Realme 1 modelinin yüksek RAM ve depolama seçeneklerine sahip olmak isteyenler için asıl kötü haber, cihazda parmak izi sensörü ve çift arka kamera olmaması. Ancak bunlar Realme 2'de bulunmakta.

Nokia 5.1 Plus

Nokia 5.1 Plus modeli, belki de MediaTek işlemciye sahip cihazlar arasında en güçlü konumda olanı diyebiliriz. Bunu hem tasarım hem de bileşenler olaraktan söylememiz mümkün. Helio P60 işlemciye sahip cihazın 3 GB RAM'i 32 GB depolama alanı bulunmakta. Çentikli 5.86 inç boyutunda FHD+ ekrana sahip olursunuz. 3.060 mAh batarya kapasitesi, Type-C bağlantı tipi, 13 MP ve 5 MP çift arka, 8 MP ön kamera gibi detayları içinde bulunan cihazın ayrıca yazılım alanında da diğer modellerden çok üstün olduğu bir alan var.

Nokia 5.1 Plus, aynı zamanda Android One programına dahil olan bir telefon. Bu yüzden düzenli ve hızlı olarak sistem ve güvenlik güncellemelerini alırsınız. Bu RAM ve depolama bana yetmez derseniz, cihazın 4 GB RAM ve 64 GB depolama ile satılan ayrı bir seçeneği daha bulunmakta.

Oppo F9

Oppo F9, muadillerine göre biraz daha yüksek fiyata sahip olduğu için fiyatının hakkını tam olarak vermiyor. Ancak harika bir görünüme sahip olduğunu söyleyebiliriz. 6.3 inç FHD+ ekrana sahip cihazın bir çentiği de bulunuyor.

Cihazda Helio P60 işlemci, 4 GB RAM veya 6 GB RAM seçeneği ile 64 GB depolama alanı bulunuyor. VOOC hızlı şarj destekli 3.500 mAh bataryası da bulunmakta. Arkada 16 MP ve 2 MP çift kamera bulunurken, ön tarafta 25 MP gibi devasa bir kamera bulunuyor. Fiyatına göre içerisinde NFC bulunmaması ve bağlantı tipi olarak da Type-c tercih edilmemesi birer dezavantaj sayılabilir.