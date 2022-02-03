Fiyatı En Çok Artan ve Azalan Ürünler - Ocak 2022

Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak 2022 enflasyon oranlarıyla birlikte bir önceki aya göre fiyatları en çok artan ve azalan ürünleri paylaştı. Enflasyonun aylık bazda %11,1 olarak açıklandığı Ocak 2022 döneminin zam şampiyonu elektrik ücretleri oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün 2022 yılının ilk enflasyon verisi olan ocak ayı enflasyon verilerini paylaştı. Yıllık enflasyon, beklenen oranın hemen ensesinde olacak şekilde %48,7 olarak açıklanırken aylık enflasyon oranının %11,1 olduğu belirtildi. TÜİK, bunun yanı sıra ocak ayında fiyatları en çok artan ürünleri de açıkladı.

Paylaşılan verilere göre aralık ayında fiyatı en çok artan ürün, elektrik ücretleri oldu. Öyle ki Aralık 2021 döneminde elektriğin maliyeti, bir önceki aya göre %69,97 oranında artış gösterdi. Enflasyonun aylık bazda %11,1 olarak açıklandığı aralık ayında diğer ürünlerin fiyatlarında yaşanan artışın yüzdeleriyse şu şekildeydi:

Ocak ayında fiyatları en çok artan ürünler

Elektrik ücreti - %69,97

Patlıcan - %54,74

Dolmalık Biber - %54,27

Salatalık - %45,81

Kabak - %41,99

Hazır pakette toz tatlılar (puding) - %37,74

Sürücü eğitim kurs ücreti - %37,57

Bira - %36,33

Rakı - %35,56

Domates - %32,94

Metro ücreti - %32,12

Motorin - %29,64

Benzin - %26,96

Roa - %26,86

Otoban geçiş ücreti - %25,26

Kaşar peyniri - %25

Taksi ücreti - %24,69

Mercimek - %24,45

Belediye otobüs ücreti - %24,41

Mandalina - %24,40

Ocak ayında fiyatları en fazla düşüş gösteren ürünler