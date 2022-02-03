TÜİK, Ocak Ayı Enflasyon Rakamlarını Açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen Ocak 2022 dönemine ait enflasyon verilerini bugün açıkladı. Ocak ayı verileri, beklentilerle neredeyse aynı seviyedeydi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), son olarak Aralık 2021 döneminde paylaştığı enflasyon verileriyle 2021 yılı enflasyon oranını %36,08 olarak açıklamıştı. Özellikle eylül ayından itibaren hızla artan enflasyonun etkilerinin ‘bir süre daha’ devam edeceği açıklanırken, bunun göstergesi olacak 2022’nin ilk enflasyon verisi paylaşıldı.

TÜİK, Ocak 2022 dönemine ilişkin tüketici enflasyonunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre ocak ayında tüketici fiyatları aylık %11,1 oranında, yıllık bazdaysa (son 12 ayda) %48,7 oranında artış gösterdi. Oranlar, enflasyon beklentisine yakın olacak şekilde açıklandı. Enflasyon beklentisi aylık %10,09, yıllık ise %48,42 yönündeydi.

ENAG, yıllık bazda enflasyonu çok daha yüksek seviyede gösterdi:

Öte yandan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), ocak ayına ilişkin enflasyon rakamlarını aynı dakikalarda açıkladı. ENAG'a göre enflasyon, ocak ayında aylık %15,52 oranında artarken, son 12 ayda %114,87 oranında artış gösterdi.

TÜİK verilerine göre ürün bazında enflasyon verileri:

Fiyatı bir önceki yılın aynı dönemine göre en fazla artan ana gruplar, sırasıyla şu şekilde oldu:

Ulaştırma - %68,89

Gıda ve alkolsüz içecekler - %54,53

Lokanta ve oteller - %50,40

Konut - %48,41

Alkollü içecekler ve tütün - %45,34

Fiyatı bir önceki aya göre en fazla artan gruplar ise şu şekildeydi:

Alkollü içecekler ve tütün - %21,90

Konut - %18,91

Ev eşyası - %12,82

Sağlık - %11,27

Ulaştırma - %11,15

Sosyal medya, açıklanan veriler hakkında ne diyor?