Total Flatout Bundle, Kısa Süreliğine %91 İndirime Girdi

FlatOut 1, FlatOut 2, FlatOut 3, FlatOut 4, FlatOut: Ultimate Carnage ve FlatOut 4: Total Insanity Soundtrack'in yer aldığı Total FlatOut Bundle, geliştirici firmanın kendi sitesinde kısa süreliğine %91 indirime girdi. Oyunları nasıl satın alacağınızı öğrenmek için yazımıza göz atabilirsiniz.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle pek çok kişi evlerine kapanmış durumda. Bu durumda vakit geçirebilmek için yapılabilecek en iyi aktivitelerden biriyse oyun oynamak. Evlerde geçirdiğimiz bu günlerde pek çok oyuncu, Steam gibi platformlara akın etmeye başladı. Durum böyle olunca da birçok oyun, anlık oyuncu sayısında rekor tazeler oldu.

Bu durumun farkında olan oyun geliştiricileri, hem daha iyi bir hizmet sunmak hem de daha fazla oyuncuya ulaşmak için birçok oyunu devasa indirimlerle satışa sunmaya başladı. Bizim de takip edip sizlere aktardığımız bu indirimli oyunlar serisinin bu seferki konuğu, dünya çapında 3 milyondan fazla satmış olan FlatOut serisi.

Tüm FlatOut oyunlarını içeren paket, kısa süreliğine %91 indirime girdi:

Zaman zaman Steam üzerinde de indirime giren Total FlatOut Bundle, içerisinde toplamda 4 farklı FlatOut oyununa ek olarak oyunun sadece çarpışmalı derbi modu olan FlatOut: Ultimate Carnage ve FlatOut Total Insanity Soundtrack’ini de içeriyor. Serinin hayranlarının tüm oyunları tek bir yerde bulabileceği bu paket, şu anda IndieGala’nın internet sitesinde satışa sunuluyor.

Steam üzerinde %20 indirimle 104,80 TL’ye satılan Total FlatOut Bundle’ı geliştirici firma IndieGala’nın kendi sitesinde %91 indirimle yalnızca 7,49 dolara (yaklaşık 52 TL) satın almak mümkün. Bu konuda daha fazla bilgi almak ve oyunları satın almak için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Unutmadan, indirimin yalnızca kısa süreliğine geçerli olduğunu ve 20 saat sonra sona ereceğini de hatırlatalım.

Total FlatOut Bundle’da hangi oyunlar yer alıyor?