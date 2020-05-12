Stellaris, Steam'de Kısa Süreliğine Oynaması Ücretsiz Oldu

Normal Steam fiyatı 59 TL olan Stellaris, 4. yıl dönümüne özel olarak kısa süreliğine Steam üzerinden oynaması ücretsiz hâle geldi. Etkinlik kapsamında oyuncular, oyunu 17 Mayıs'a kadar ücretsiz olarak oynayabilecekler.

Paradox Interactive’in geliştiriciliğini üstlendiği bilim kurgu strateji oyunu Stellaris, 9 Mayıs 2016 yılında piyasaya sürülmüştü. O tarihten beri birçok oyuncuya ulaşarak büyük başarılar yakalayan strateji oyunu, bu hafta piyasaya sürülmesinin 4. yıl dönümünü kutluyor. Yıl dönümüne özel olaraksa geliştirici firma, oyuna bir şans vermek isteyenlere kaçırılmaması gereken bir fırsat sunuyor.

12 Mayıs Salı günü başlayacak 4. yıl dönümü özel etkinliğiyle birlikte oyuncular, normal fiyatı 59 TL olan oyunu 17 Mayıs’a kadar ücretsiz olarak oynayabilecekler. Unutmadan, oyunu beğendiyseniz 18 Mayıs’a kadar sürecek özel promosyonla birlikte oyunu %75 indirimle 14,75 TL’ye satın alma imkânınız da bulunuyor. Benzer şekilde oyunun Galaxy Edition ve diğer paketlerine de bu süre boyunca indirimli olarak sahip olabilirsiniz.

Stellaris nasıl bir oyun?

9 Mayıs 2016 yılında PlayStation 4, Xbox One, Windows ve macOS platformları için bilim kurgu strateji oyunu olarak piyasaya sürülen Stellaris; uzayı keşfetme, imparatorluk yönetme, diğer uzay medeniyetleriyle diplomasi yapma ve savaşma üzerine kurulu bir oyun.

Farklı ırklar ve bu ırkların öne çıkan özelliklerinin bulunduğu oyunda, uzaydaki diğer ırklarla müttefik olup ticaret yapabilir veya stratejik kararlar alarak bir savaşa girebilirsiniz. Oyunda, ayrıca uzayın derinliklerinde 2200 yılından başlayan zamanın sürekli akmaya devam ettiğini ancak zamanın akma hızını değiştirip planlar yapabileceğinizi de belirtelim.

Kısaca özetlemek gerekirse kendi stratejinizi oluşturup başladığınız bu oyunda galaktik imparatorluğa uzanan bir serüvene adım atacaksınız. Son olarak buradaki bağlantıyı kullanarak Stellaris’in Steam sayfasına ulaşabilir, oyun hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilir veya oyunu satın alabilirsiniz.