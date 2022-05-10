Kurumsal uygulama ve yazılım alanında dünya lideri olan SAP’ın, dünya çapındaki yılın en başarılı yazılım ile dijital dönüşüm projelerini seçtiği İnovasyon Ödülleri 2022 sonuçlandı. Türkiye’nin en popüler ayakkabı mağaza zincirlerinden FLO, geliştirdiği yapay zeka odaklı dijital dönüşüm projesi FLO Wise ile 40 ülkeden 200 rakibi arasından sıyrılıp ödüle kavuştu.

Günümüzde perakende sektörü dijital dönüşümden en çok etkilenen sektörlerin başında geliyor. Zincir ayakkabı mağazaları ve e-ticaret yoluyla ciddi bir tüketici kitlesine ulaşan FLO, hayata geçirdiği birbirinden başarılı dijital projeleriyle bu dönüşüme en iyi ayak uyduran şirketlerden birisi olarak görülüyor.

Bu görüşü destekleyecek ve ülkemizdeki dönüşüm projelerine ilham kaynağı olabilecek bir haber de geldi. FLO, dünyanın en büyük kurumsal yazılım şirketlerinden SAP tarafından FLO Wise projesiyle dünya çapındaki 200 rakibini geride bırakarak dönüşüm kategorisinin en iyisi seçildi.

FLO’ya dünya çapında ödüle kavuşturan FLO Wise sistemi ne işe yarıyor?

Eğer bir ayakkabı aldıysanız ve farklı nedenlerden ötürü kötü deneyim yaşayıp memnun kalmadıysanız ürünü iade eder ve haklı olarak firmanın sizi memnun etmesini beklersiniz. İşte FLO, bu aşamadaki memnuniyeti otomasyona döküp siz ve sizin gibi binlerce müşterinin memnun olmasını sağlayacak bir sistem geliştirdi.

FLO Wise; temel olarak “ürün iade” aşamasında çalışan bir sistem. Yapay zeka asistanıyla birlikte, müşterilerin mağazalara getirdikleri hasarlı ürünlerin geçmişi analiz ediliyor. Ürünün temel özellikleri, eğer varsa iade geçmişi, mevsim koşullarına karşı dayanıklılığı, geçmiş müşteri davranışı verileri analiz ediliyor ve “iade talebi” olabilecek en faydalı şekilde sonuçlanıyor.

Sistemin bir diğer artısı da ayakkabı sektöründe kanayan bir yara haline gelen “sağ-sol tek uyuşmazlığı” sorunu. Yazılım, bu tip durumlarda müşteriyi en çok memnun edecek soruna ulaşıyor, belki de fark edilmeyen hataları ortaya çıkarıp deneyimi iyileştirmeye yarıyor.

FLO Bilgi Teknolojileri ve Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Burak Aktaş, dünya çapındaki bir ödülün verilmesi hakkında şu açıklamalarda bulundu:

Geleneksel perakendeciliğin sınırlarını aşarak çok kanallı, çok markalı dijital odaklı global bir ürün şirketi haline dönüştük. Mağazacılığın dönüşen rolü ile birlikte, tüketicilerin beklentilerinin de ötesine geçerek online kanallar ile fiziki kanalları entegre biçimde kurgulama hedefimiz teknoloji çalışmalarımızı şekillendirdi. Bu doğrultuda müşterilerimize çok daha iyi hizmet verebilmek için hayata geçirdiğimiz projelerle perakende sektöründe pek çok konuda öncü olduk ve örnek alınan işler yaptık. Sektörümüze özgü sorunlara yapay zeka teknolojisini kullanarak çözüm bulduğumuz FLO WISE, 40 ülkeden 200’ü aşkın şirketin projelerinin değerlendirildiği SAP global ödüllerinde Türkiye’den ödül alan sayılı projeler arasında yerini aldı.

Bu kıymetli ödülü almamızda emeği geçen bütün ekip arkadaşlarımıza bizi gururlandırdıkları için teşekkür ediyorum. Dijitalleşme odağımız ile birlikte müşterilerimize her seferinde en iyisini sunmayı ilke edinen bir yapı olarak, teknolojik dönüşümleri FLO’da gerçekleştirmeye ve sektörümüze de bu anlamda yön veren yatırımlarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz. Geçtiğimiz iki yıl içerisinde toplam 105 milyon TL teknoloji yatırımı yaptık. Önümüzdeki iki yıl içerisinde de 150 milyon TL’nin üzerinde teknolojiye yatırım yapmayı planlıyoruz.