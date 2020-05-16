Floransa’daki Duomo Müzesi Sosyal Mesafe Aracını Tanıttı

İtalya’nın Floransa şehrinde bulunan ve resmi adı Cathedral of Santa Maria del Fiore olan Duomo Müzesi, ziyaretçilerinin sosyal mesafeyi koruyarak ünlü katedrali ziyaret edebilmesini sağlayan sosyal mesafe uyarı cihazını tanıttı.

İtalya’nın en çok ziyaret edilen kültürel alanlarının yeniden açılması ve ülkede gerçekleşen iki aylık sokağa çıkma yasağı süresince kaybedilen turizm gelirlerinin telafi edilebilirliği konusunda büyük bir endişe var. Tabii ki, bunları yaparken ziyaretçilerin de güvenliğini sağlamak en önemli konu ve bu konuda ilk adımı atan ise Duomo Müzesi oldu.

Muhteşem çan kulesi ve dünyanın en büyüğü kabul edilen kubbesi ile Duomo, Tuscan kentinin en önemli turist destinasyonlarından biri. Eski canlı günlerine dönmek isteyen müze yönetimi ise cumartesi günü yaptıkları açıklamada sosyal mesafenin korunması için ziyaretçilerine sunulacak sosyal mesafe cihazını tanıttı. Bahsedilen sosyal mesafe aracının başlangıç için her ziyarette ücretsiz olacağını ifade eden yetkililer cihazın iki kişinin birbirine iki metreden az mesafede bulunması durumunda sesli uyarıda bulunacağını, titreyeceğini ve uyarı ışığının yanacağını belirtti. Cihazın sosyal mesafeyi koruma konusunda iyi bir fikir olduğunu söyleyebiliriz.

Ziyaretçilerine, müzenin gezilmesi esnasında maksimum güvenlik ve rahatlık sunarak dünyada bir ilki gerçekleştirdiklerini de ifade eden müze yönetimi, sosyal mesafe cihazlarının her kullanım sonrası dezenfekte edileceğini ve net bir tarih verilmemekle beraber müzenin önümüzdeki günlerde açılacağını söyledi. Alınan önlemlerin arttırılması ve vaka sayısının eskiye oranla azalmasıyla yakın zamanda sınırlarını açması beklenen İtalya’nın, ekonomisi için son derece önemli olan turizm sektöründe kaybettiği turistleri kazanmak konusunda oldukça istekli olduğu görülüyor.